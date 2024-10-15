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(الكهرباء والماء): ضعف مؤقت للمياه العذبة في 3 مناطق بعد غد بسبب أعمال الصيانة بخزانات ميناء عبدالله

10/15/2024 4:43:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة في مناطق (الظهر) و(شرق الأحمدي) و(الشعيبة الغربية الصناعية) يبدأ الساعة الثامنة مساء بعد غد الخميس ويستمر ست ساعات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الضعف المؤقت سببه القيام ببعض أعمال الصيانة في الشبكة المائية بخزانات مياه ميناء عبدالله.
وأعربت عن الشكر للعملاء الكرام على تعاونهم أثناء فترة الصيانة داعية إياهم في حال حدوث انقطاع للمياه إلى الاتصال على مركز الاتصال الموحد 152. (النهاية)

ف ر / ع س




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