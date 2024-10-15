(الكهرباء والماء): ضعف مؤقت للمياه العذبة في 3 مناطق بعد غد بسبب أعمال الصيانة بخزانات ميناء عبدالله

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة في مناطق (الظهر) و(شرق الأحمدي) و(الشعيبة الغربية الصناعية) يبدأ الساعة الثامنة مساء بعد غد الخميس ويستمر ست ساعات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الضعف المؤقت سببه القيام ببعض أعمال الصيانة في الشبكة المائية بخزانات مياه ميناء عبدالله.
وأعربت عن الشكر للعملاء الكرام على تعاونهم أثناء فترة الصيانة داعية إياهم في حال حدوث انقطاع للمياه إلى الاتصال على مركز الاتصال الموحد 152. (النهاية)
ف ر / ع س
MENAFN15102024000071011013ID1108779159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.