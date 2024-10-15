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القمة الخليجية - الأوروبية الأولى .. نحو تطوير شراكة أوثق

10/15/2024 4:43:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أسماء ريدان (تقرير اخباري)
بروكسل - 15 - 10 (كونا) -- تجسيدا للالتزام بتطوير شراكة أوثق في ضوء التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة تعقد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الأربعاء أول قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين في 1989 بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.
وتمثل القمة التي سيرأسها بشكل مشترك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كونها فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي بين الجانبين.
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى القمة التي ستعقد بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد دولة الكويت باعتبارها فرصة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب مع "الشركاء الاستراتيجيين في ظل هذه الظروف الجيوسياسية الصعبة".
ويعتزم الاتحاد الأوروبي اغتنام القمة ليطرح على طاولة المناقشات قضايا التعاون في العديد من الملفات بينها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والمناخ بالإضافة إلى التحديات العالمية المشتركة والتواصل المتبادل بين شعوب الخليج والاتحاد الأوروبي.
كما من المقرر أن تتناول ملفات تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين على خلفية الحرب الدموية التي دخلت عامها الثاني في قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ووصف وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا هذه القمة بأنها محطة تاريخية مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف أن الكويت ستعمل خلال هذه القمة على تعزيز دورها كشريك دولي في تعزيز التنمية المستدامة مشيرا إلى أن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سيلقي كلمة يؤكد من خلالها أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وكذلك استعراض رؤية الكويت تجاه أفق توسيع مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن سموه سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة لمناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ورغم أن هذه القمة هي الأولى من نوعها فإن علاقات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قديمة حيث تستند إلى اتفاقية تعاون وقعت عام 1989 شكلت إطارا يحدد حوارا منتظما حول التعاون بين الطرفين في مجالات العلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة والبيئة والبحث العلمي.
ووفق مجلس التعاون الخليجي فقد نصت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي على تشكيل مجلس مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنويا بشكل دوري.
وأقر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مشترك عقد في بروكسل في فبراير 2022 برنامج تعاون مشترك للفترة 2022-2027 تم تحديثه في أكتوبر 2023.
ويستعرض البرنامج الذي تم إقراره أنشطة مشتركة تشمل عددا من القطاعات منها التجارة والاستثمار وتغير المناخ والانتقال الأخضر والمستدام ومبادرات التواصل بين الشعوب بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وكانت المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أصدرا في مايو 2022 بيانا مشتركا بعنوان (شراكة استراتيجية مع الخليج) لإرساء خارطة طريق عملية أمام الاتحاد الأوروبي لتطوير علاقات أوثق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الشهر نفسه تم تعيين لويجي دي مايو كأول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي بهدف إرساء شراكة أقوى وأكثر شمولا واستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول منطقة الخليج.
وتأتي القمة تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 3ر204 مليار دولار بلغت منها صادرات مجلس التعاون الى الاتحاد الأوروبي نحو 3ر106 مليار دولار.
وتشير بيانات أوروبية إلى أن واردات الوقود من دول مجلس التعاون الخليجي شكلت أكثر من 75 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي في 2023 لتتضاعف هذه الواردات ثلاث مرات منذ عام 2020 نتيجة تحول حاد في مصادر الإمداد للاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. (النهاية)

ارن / ط م ا



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