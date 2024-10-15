وكالة (كونا) تصدر الجزء الثاني من كتاب (الكويت في ذاكرة الأيام)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجزء الثاني من كتاب (الكويت في ذاكرة الأيام) الذي يتطرق إلى أهم الأحداث التي شهدتها الكويت في الفترة الواقعة ما بين الأول من يناير عام 2011 والحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2023.
ويتناول الإصدار الجديد بصورة موجزة أهم الأحداث اليومية التي وقعت في الكويت خلال تلك الفترة في جميع المجالات موثقة بالصور المناسبة ليستكمل بذلك الجزء الأول من الكتاب الذي نشرته (كونا) عام 2011 ووثق أهم الأحداث التي شهدتها الكويت منذ نشأتها وحتى ديسمبر عام 2010.
ويمثل الإصدار الجديد ذاكرة وطنية عبر رحلة توثيقية لما عاشته الكويت خلال الفترة من 2011 إلى 2023 إذ يرصد ما مرت به الكويت خلال تلك الفترة المهمة التي شهدت فيها البلاد تحولات مهمة على كل الصعد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ويسلط الضوء على تاريخها الناصع والحافل بالإنجازات.
ويوثق الكتاب المحطات الرئيسية التي حددت مسار البلاد خلال الفترة ما بين 2011 و2023 معتمدا على جمع المعلومات ومتابعة الأحداث وأرشفتها بصفة دائمة وصولا إلى توثيقها بصورة دقيقة ليكون هذا الإصدار بمثابة موسوعة متكاملة لأحداث ومحطات مسيرة الكويت النهضوية.
ويستكمل هذا الإصدار المشروع الذي أطلقته وكالة (كونا) في فبراير 2011 تحت عنوان (الكويت في ذاكرة الأيام) متضمنا أحداث الكويت اليومية منذ النشأة وحتى عام 2010 موثقة بالصور المناسبة والفهرس المفصل.
ويهدف الإصدار من خلال التوثيق الإعلامي الدقيق إلى الإسهام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحمايتها وصيانتها من أي تحريف أو تجهيل وتقديم مصدر مفيد للقارئ الباحث عن فهم أعمق لتجارب الكويت خلال تلك الفترة وتوفير صورة حقيقية لأجيال الكويت عن تاريخهم الخالد.
ويأتي هذا الإصدار استكمالا لما بدأته (كونا) من رحلة التوثيق التاريخي منذ أكتوبر 2001 عندما أطلقت رصدا يوميا على نشرتها الإخبارية لأبرز وأهم الأحداث التي شهدتها الكويت تحت عنوان (حدث في مثل هذا اليوم في الكويت).
كما يأتي مواكبة للتطور التقني الذي تشهده (كونا) وإضافة خدمتي الفيديو والوسائط المتعددة ونشرها منذ نوفمبر 2023 مادة (حدث في مثل هذا اليوم في الكويت) بطريقة مصورة تشمل الصور والفيديو المصاحب للأحداث التاريخية بشكل يومي لتكتمل بذلك أركان حفظ المعلومات والتواريخ ولتبقى في الذاكرة أيضا صور الشخصيات والمناسبات المرتبطة بتلك الأحداث. (النهاية)
ع ب د
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