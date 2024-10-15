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وكالة (كونا) تصدر الجزء الثاني من كتاب (الكويت في ذاكرة الأيام)

10/15/2024 4:43:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجزء الثاني من كتاب (الكويت في ذاكرة الأيام) الذي يتطرق إلى أهم الأحداث التي شهدتها الكويت في الفترة الواقعة ما بين الأول من يناير عام 2011 والحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2023.
ويتناول الإصدار الجديد بصورة موجزة أهم الأحداث اليومية التي وقعت في الكويت خلال تلك الفترة في جميع المجالات موثقة بالصور المناسبة ليستكمل بذلك الجزء الأول من الكتاب الذي نشرته (كونا) عام 2011 ووثق أهم الأحداث التي شهدتها الكويت منذ نشأتها وحتى ديسمبر عام 2010.
ويمثل الإصدار الجديد ذاكرة وطنية عبر رحلة توثيقية لما عاشته الكويت خلال الفترة من 2011 إلى 2023 إذ يرصد ما مرت به الكويت خلال تلك الفترة المهمة التي شهدت فيها البلاد تحولات مهمة على كل الصعد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ويسلط الضوء على تاريخها الناصع والحافل بالإنجازات.
ويوثق الكتاب المحطات الرئيسية التي حددت مسار البلاد خلال الفترة ما بين 2011 و2023 معتمدا على جمع المعلومات ومتابعة الأحداث وأرشفتها بصفة دائمة وصولا إلى توثيقها بصورة دقيقة ليكون هذا الإصدار بمثابة موسوعة متكاملة لأحداث ومحطات مسيرة الكويت النهضوية.
ويستكمل هذا الإصدار المشروع الذي أطلقته وكالة (كونا) في فبراير 2011 تحت عنوان (الكويت في ذاكرة الأيام) متضمنا أحداث الكويت اليومية منذ النشأة وحتى عام 2010 موثقة بالصور المناسبة والفهرس المفصل.
ويهدف الإصدار من خلال التوثيق الإعلامي الدقيق إلى الإسهام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحمايتها وصيانتها من أي تحريف أو تجهيل وتقديم مصدر مفيد للقارئ الباحث عن فهم أعمق لتجارب الكويت خلال تلك الفترة وتوفير صورة حقيقية لأجيال الكويت عن تاريخهم الخالد.
ويأتي هذا الإصدار استكمالا لما بدأته (كونا) من رحلة التوثيق التاريخي منذ أكتوبر 2001 عندما أطلقت رصدا يوميا على نشرتها الإخبارية لأبرز وأهم الأحداث التي شهدتها الكويت تحت عنوان (حدث في مثل هذا اليوم في الكويت).
كما يأتي مواكبة للتطور التقني الذي تشهده (كونا) وإضافة خدمتي الفيديو والوسائط المتعددة ونشرها منذ نوفمبر 2023 مادة (حدث في مثل هذا اليوم في الكويت) بطريقة مصورة تشمل الصور والفيديو المصاحب للأحداث التاريخية بشكل يومي لتكتمل بذلك أركان حفظ المعلومات والتواريخ ولتبقى في الذاكرة أيضا صور الشخصيات والمناسبات المرتبطة بتلك الأحداث. (النهاية)

ع ب د




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