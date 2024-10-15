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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 90 سنتا ليبلغ 80ر77 دولار

10/15/2024 4:43:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 90 سنتا ليبلغ 80ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 70ر78 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58ر1 دولار لتبلغ 46ر77 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73ر1 دولار لتبلغ 83ر73 دولار.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الصادرة أمس إن الطلب على خامات دول تحالف (أوبك +) تم تعديله نزولا بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 2ر43 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد بنحو 500 ألف برميل يوميا على تقديرات عام 2024.
وأوضحت المنظمة أن الطلب على خامات (أوبك +) تم تعديله نزولا بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقييم الشهرالسابق ليصل إلى 8ر42 مليون برميل يوميا للعام 2024 وهو ما يزيد بنحو 600 ألف برميل يوميا على التقدير لعام 2023.
وفي الصين أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس أن واردات البلاد من النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفضت نحو 3 في المئة عن العام الماضي إلى 99ر10 مليون برميل يوميا. (النهاية)

خ م / أ ن د



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