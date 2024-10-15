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الجيش العراقي يعلن مقتل 4 من مسلحي (داعش) بينهم قيادي جنوب شرق كركوك

10/15/2024 4:43:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 15 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء مقتل اربعة من مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ضربة جوية جنوب شرق محافظة كركوك شمال البلاد.
وذكرت خلية الاعلام الامني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن طائرات قيادة القوة الجوية أغارت على "هدف مهم عبارة عن وكر للارهابيين" في منطقة (ليلان).
وأوضحت أنه بعد ذلك خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على 4 جثث لمسلحي (داعش) أحدهم "قيادي مهم" مشيرة إلى أن العملية أسفرت كذلك عن تدمير أسلحة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية.
وكانت القوات العراقية نفذت عملية مماثلة الاسبوع الماضي في محيط (صلاح الدين) ما أسفر عن مقتل اربعة من (داعش) بينهم قيادي يدعى (ابوعمر القريشي) يتولى منصب (والي صلاح الدين) بالتنظيم. (النهاية)

ص ب ر / ط م ا



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