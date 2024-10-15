الجيش العراقي يعلن مقتل 4 من مسلحي (داعش) بينهم قيادي جنوب شرق كركوك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أربيل - 15 - 10 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء مقتل اربعة من مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ضربة جوية جنوب شرق محافظة كركوك شمال البلاد.
وذكرت خلية الاعلام الامني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن طائرات قيادة القوة الجوية أغارت على "هدف مهم عبارة عن وكر للارهابيين" في منطقة (ليلان).
وأوضحت أنه بعد ذلك خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على 4 جثث لمسلحي (داعش) أحدهم "قيادي مهم" مشيرة إلى أن العملية أسفرت كذلك عن تدمير أسلحة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية.
وكانت القوات العراقية نفذت عملية مماثلة الاسبوع الماضي في محيط (صلاح الدين) ما أسفر عن مقتل اربعة من (داعش) بينهم قيادي يدعى (ابوعمر القريشي) يتولى منصب (والي صلاح الدين) بالتنظيم. (النهاية)
ص ب ر / ط م ا
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