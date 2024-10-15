4 قتلى في غارة للاحتلال على منزل سكني جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 15 - 10 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء إن اربعة أشخاص قتلوا في غارة شنها الاحتلال الاسرائيلي على بلدة جنوب البلاد.
وأوضحت الوكالة أن الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة (جرجوع) أسفرت عن مقتل اب وزوجته وولديهما مشيرة إلى أن منزلهم دمر.
واضافت الوكالة ان طيران
الاحتلال شن كذلك عدة غارات على بلدات ومواقع متفرقة ما أسفر عن خروج مستشفى
من الخدمة بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية.
ويتعرض لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي لغارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
MENAFN15102024000071011013ID1108779153
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