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4 قتلى في غارة للاحتلال على منزل سكني جنوب لبنان

10/15/2024 4:43:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 15 - 10 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء إن اربعة أشخاص قتلوا في غارة شنها الاحتلال الاسرائيلي على بلدة جنوب البلاد.
وأوضحت الوكالة أن الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة (جرجوع) أسفرت عن مقتل اب وزوجته وولديهما مشيرة إلى أن منزلهم دمر.
واضافت الوكالة ان طيران الاحتلال شن كذلك عدة غارات على بلدات ومواقع متفرقة ما أسفر عن خروج مستشفى من الخدمة بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية.
ويتعرض لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي لغارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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