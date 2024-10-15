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مساعد وزير الخارجية يؤكد جهود دولة الكويت الفعالة في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف

10/15/2024 4:43:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي

الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان جهود دولة الكويت الفعالة في مكافحة "الراديكالية" والتطرف العنيف.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش استضافة الكويت اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا (EAWG) المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) برئاسة كويتية - كينية ضمن عضويتهما في المنتدى الذي انضمتا إليه في سبتمبر 2023.
وقال السفير المشعان إن دولة الكويت كان لها جهود استباقية مقرونة بالتعاون الثنائي مع الدول الصديقة لحل أزمة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومتابعتها في بنود هذا الاجتماع لاحقا.
وأضاف أن حكومة دولة الكويت على أتم الاستعداد لتلقي الطلبات للتعاون مع الحلفاء الراعين لعمليات مكافحة الإرهاب وتوفير كل الاحتياجات اللازمة مؤكدا التزامها بتوحيد كل الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة في الصكوك المحددة وغيرها للمنتدى في أطر زمنية واقعية.
وأوضح أن ورشة العمل هذه - التي تستمر يوما واحدا - تتمحور حول فك الارتباط وإزالة التطرف وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأشخاص المرتبطين بالجماعات الإرهابية.
وذكر أن الورشة جمعت أعضاء من مجتمع شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية للتنمية وممثلين عن ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمؤسسات الملهمة. (النهاية) ع ع / أ ن د

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