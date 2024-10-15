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البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان آخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

10/15/2024 4:43:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 10 (كونا) - - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان الأمير سلمان بن حمد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على المستويات المتنامية التي وصلت إليها العلاقات الوثيقة بين الجانبين وما وصل إليه التعاون المشترك من تطور على كافة الأصعدة.
وأضافت انه تم خلال الاتصال استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالقمة الخليجية - الأوروبية التي ستعقد في مدينة بروكسل البلجيكية غدا. (النهاية)

خ ن ع / ط م ا



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