البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان آخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 15 - 10 (كونا) - - بحث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان الأمير سلمان بن حمد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على المستويات المتنامية التي وصلت إليها العلاقات الوثيقة بين الجانبين وما وصل إليه التعاون المشترك من تطور على كافة الأصعدة.
وأضافت انه تم خلال الاتصال استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالقمة الخليجية - الأوروبية التي ستعقد في مدينة بروكسل البلجيكية غدا. (النهاية)
خ ن ع / ط م ا
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