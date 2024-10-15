نقدم لكم Yangogpt: التقنية التي أُطلقت حديثًا لتشغيل مساعدة الذكاء الاصطناعي ياسمينة

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، عن إطلاق أحدث إصدار من نموذج GPT المتطور:YangoGPT. ويمكن مشاهدة التنفيذ الأول للنموذج في مساعدة الذكاء الاصطناعي ياسمينة، التي تتميّز بشخصية مشابهة للإنسان، والتي طُوّرت بشكل كبير. يتم عرض النسخة المطورة من المساعدة بقدراتها الجديدة وميزات توليدية محسنة في معرض
جيتكس العالمي 2024.
بفضل تبنّيها نموذج YangoGPT في جوهرها، اكتسبت ياسمينة العديد من الميزات والقدرات الهامة التي تمكّنها من مساعدتك في اتخاذ القرارات، توليد أفكار جديدة، وتوضيح المفاهيم المعقدة.
المساعدة في اتخاذ قرارات صائبة
تساعد ياسمينة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع، والاستفادة من ذكاء GPT الخاص بها لتوفير رؤى ودعم قيّمين. كما تقدم المساعدة إرشادات للأنشطة اليومية مثل إعداد القهوة بالحليب أو تزيين منزلك لحفلة عيد ميلاد أحد أفراد أسرتك. كما تساعد ياسمينة في تخطيط المهام، مثل مقارنة وجهات العطلات، وجدولة الرحلات الجوية والإقامة، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لقضاء عطلة ممتعة.
يمكنك أن تطلب من ياسمينة الحصول على تعليمات حول تحضير القهوة العربية، ونصائح حول التخطيط لطهي عشاء نباتي أو الترفيه عن الأطفال في دبي وتوصيات لقراءة الكتب العربية.
ابتكار أفكار جديدة
تساعد ياسمينة على إلهام الأفكار الجديدة لدى المستخدمين. وتحفيز الإبداع لدى المستخدمين، سواء كانوا بحاجة إلى مساعدة في التفكير في أفكار هدايا عيد ميلاد لصديق، أو التخطيط لأنشطة ممتعة، أو حتى صياغة القصائد باللغة العربية. كما أنها تساعد في اقتراح أفكار للمحتوى مثل منشورات المدونات ونصوص الفيديو والمشاريع المدرسية باللغة العربية، بالإضافة إلى تنظيم الأفكار وتقديم التغذية الراجعة.
إذا كنت تريد مفاجأة صديقك، اسأل المساعدة ببساطة: "ياسمينة، كيف ممكن أخطط لمفاجأة لصديقتي المفضلة؟"، وسوف تأتي بأفكار إبداعية. إذا كنت تبحث عن مساعدة في الكتابة، يمكن لياسمينة مساعدتك في التوصل إلى أفكار مقال أو نص أو قصة - بل يمكنها أيضًا اقتراح تطور في الحبكة أو نهاية غير متوقعة. يمكن للمساعدة أيضًا إنشاء عنوان لمقطع الفيديو الخاص بك على يوتيوب، ما عليك سوى وصف موضوع الفيديو الخاص بك عند طلبك. على سبيل المثال، "ياسمينة، اقترحي عنوان لمقطع الفيديو الجديد الخاص بي على اليوتيوب عن كيفية التقاط صور رائعة بالهاتف الذكي".
تبسيط الأفكار المعقّدة
تتفوق ياسمينة في تحليل الأفكار المعقدة وجعلها في متناول الجميع. سواء أكان الأمر يتعلق بالمبادئ العلمية، أو الممارسات الثقافية، أو التعقيدات اللغوية، تشرح ياسمينة المفاهيم بطرق تلقى صدًى لدى الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات. على سبيل المثال، يمكنها تبسيط موضوعات مثل نمو النباتات وتحليق الطائرات إلى تفسيرات بسيطة مناسبة لمستوى فهم الأطفال. كل ما عليك هو أن تسأل: "ياسمينة، اشرحي لي كيف تطير الطائرات كأنني طفلة".
الحفاظ على سياق أطول
تستطيع ياسمينة الحفاظ على السياق واستخدام المعلومات من محادثة سابقة في المناقشة الحالية، مما يجعلها أكثر شبهاً بالإنسان في تفاعلاتها.
جرّب ياسمينة في معرض جيتكس العالمي 2024
تدعو مجموعة يانغو الجميع لاستكشاف ياسمينة المطوّرة على أرض الواقع في جناح الشركة، H3-B 20، في القاعة 3، خلال معرض جيتكس جلوبال 2024.
ومع استمرار مجموعة يانغو في توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى على مستوى العالم، فإن حضورها في معرض جيتكس جلوبال 2024 يؤكد تفانيها في قيادة الابتكار وإنشاء بيئات منزلية أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً.
ياسمينة متاحة حاليًا في السمّاعات الذكية المبتكرة، ياسمينة ميدي (Yasmina Midi) وياسمينة ميني (Yasmina Mini) والتطبيق الترفيهي الفائق يانغو بلاي (Yango Play).
حول مجموعة يانغو
إن مجموعة يانغو هي شركة تقنية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصًا للمجتمعات المحلية. ومن خلال التزامنا الثابت بالابتكار، نقوم بإعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة لمناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصالات وتعزيز تجارب الحياة اليومية.
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