نقدم لكم Yangogpt: التقنية التي أُطلقت حديثًا لتشغيل مساعدة الذكاء الاصطناعي ياسمينة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، عن إطلاق أحدث إصدار من نموذج GPT المتطور:YangoGPT. ويمكن مشاهدة التنفيذ الأول للنموذج في مساعدة الذكاء الاصطناعي ياسمينة، التي تتميّز بشخصية مشابهة للإنسان، والتي طُوّرت بشكل كبير. يتم عرض النسخة المطورة من المساعدة بقدراتها الجديدة وميزات توليدية محسنة في جيتكس العالمي 2024.

بفضل تبنّيها نموذج YangoGPT في جوهرها، اكتسبت ياسمينة العديد من الميزات والقدرات الهامة التي تمكّنها من مساعدتك في اتخاذ القرارات، توليد أفكار جديدة، وتوضيح المفاهيم المعقدة.

المساعدة في اتخاذ قرارات صائبة

تساعد ياسمينة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع، والاستفادة من ذكاء GPT الخاص بها لتوفير رؤى ودعم قيّمين. كما تقدم المساعدة إرشادات للأنشطة اليومية مثل إعداد القهوة بالحليب أو تزيين منزلك لحفلة عيد ميلاد أحد أفراد أسرتك. كما تساعد ياسمينة في تخطيط المهام، مثل مقارنة وجهات العطلات، وجدولة الرحلات الجوية والإقامة، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لقضاء عطلة ممتعة.

يمكنك أن تطلب من ياسمينة الحصول على تعليمات حول تحضير القهوة العربية، ونصائح حول التخطيط لطهي عشاء نباتي أو الترفيه عن الأطفال في دبي وتوصيات لقراءة الكتب العربية.

ابتكار أفكار جديدة

تساعد ياسمينة على إلهام الأفكار الجديدة لدى المستخدمين. وتحفيز الإبداع لدى المستخدمين، سواء كانوا بحاجة إلى مساعدة في التفكير في أفكار هدايا عيد ميلاد لصديق، أو التخطيط لأنشطة ممتعة، أو حتى صياغة القصائد باللغة العربية. كما أنها تساعد في اقتراح أفكار للمحتوى مثل منشورات المدونات ونصوص الفيديو والمشاريع المدرسية باللغة العربية، بالإضافة إلى تنظيم الأفكار وتقديم التغذية الراجعة.

إذا كنت تريد مفاجأة صديقك، اسأل المساعدة ببساطة: "ياسمينة، كيف ممكن أخطط لمفاجأة لصديقتي المفضلة؟"، وسوف تأتي بأفكار إبداعية. إذا كنت تبحث عن مساعدة في الكتابة، يمكن لياسمينة مساعدتك في التوصل إلى أفكار مقال أو نص أو قصة - بل يمكنها أيضًا اقتراح تطور في الحبكة أو نهاية غير متوقعة. يمكن للمساعدة أيضًا إنشاء عنوان لمقطع الفيديو الخاص بك على يوتيوب، ما عليك سوى وصف موضوع الفيديو الخاص بك عند طلبك. على سبيل المثال، "ياسمينة، اقترحي عنوان لمقطع الفيديو الجديد الخاص بي على اليوتيوب عن كيفية التقاط صور رائعة بالهاتف الذكي".

تبسيط الأفكار المعقّدة

تتفوق ياسمينة في تحليل الأفكار المعقدة وجعلها في متناول الجميع. سواء أكان الأمر يتعلق بالمبادئ العلمية، أو الممارسات الثقافية، أو التعقيدات اللغوية، تشرح ياسمينة المفاهيم بطرق تلقى صدًى لدى الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات. على سبيل المثال، يمكنها تبسيط موضوعات مثل نمو النباتات وتحليق الطائرات إلى تفسيرات بسيطة مناسبة لمستوى فهم الأطفال. كل ما عليك هو أن تسأل: "ياسمينة، اشرحي لي كيف تطير الطائرات كأنني طفلة".

الحفاظ على سياق أطول

تستطيع ياسمينة الحفاظ على السياق واستخدام المعلومات من محادثة سابقة في المناقشة الحالية، مما يجعلها أكثر شبهاً بالإنسان في تفاعلاتها.

جرّب ياسمينة في معرض جيتكس العالمي 2024

تدعو مجموعة يانغو الجميع لاستكشاف ياسمينة المطوّرة على أرض الواقع في جناح الشركة، H3-B 20، في القاعة 3، خلال معرض جيتكس جلوبال 2024.

ومع استمرار مجموعة يانغو في توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى على مستوى العالم، فإن حضورها في معرض جيتكس جلوبال 2024 يؤكد تفانيها في قيادة الابتكار وإنشاء بيئات منزلية أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً.

ياسمينة متاحة حاليًا في السمّاعات الذكية المبتكرة، ياسمينة ميدي (Yasmina Midi) وياسمينة ميني (Yasmina Mini) والتطبيق الترفيهي الفائق يانغو بلاي (Yango Play).

حول مجموعة يانغو

إن مجموعة يانغو هي شركة تقنية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصًا للمجتمعات المحلية. ومن خلال التزامنا الثابت بالابتكار، نقوم بإعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة لمناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصالات وتعزيز تجارب الحياة اليومية.

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