شركة سترايد في دبي تتيح الوصول إلى الاستثمار في المشاريع ذات النمو المرتفع

تعمل "سترايد" (Stryde)، المنصة الاستثمارية الأولى والوحيدة الخاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على إعادة تعريف الوصول إلى الأسواق الخاصة، مما يتيح فرص النمو المرتفع إقليميًا وعالميًا في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. لقد أصبحت الأسواق الخاصة، التي كانت مقيدة ومعقدة ومجزأة في السابق، في متناول جمهور أوسع، وذلك بفضل نهج "سترايد" المبتكر، وحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 دولار.

فتح الفرص الحصرية

تتيح منصة "سترايد" للمستثمرين امتلاك الأسهم بسلاسة في المشاريع التي كانت بعيدة المنال في السابق بسبب متطلبات رأس المال العالية ومستويات التعقيد. من الشركات الناشئة الثورية في مجال التكنولوجيا إلى الاستثمارات الرياضية الناشئة، تفتح "سترايد" الباب أمام استثمارات ذات عوائد محتملة عالية، لم يكن الوصول إليها في السابق متاحًا إلا لمجموعة محدودة من الصناديق. لقد أصبحت العملية التقليدية السابقة الآن رقمية بالكامل، لتحل محل التقديمات اليدوية والأعمال الورقية المطولة، مدعومة بمصادر الصفقات القوية وعملية العناية الواجبة الصارمة، مما يضمن إدراج المشاريع الواعدة فقط على المنصة.

تعمل "سترايد" على رقمنة مساحة مجزأة وعفا عليها الزمن، وتجمع قاعدة متنوعة من المستثمرين معًا، مع تبسيط الملكية وتعزيز تجربة الاستثمار. يمكن للمستخدمين الآن امتلاك قطعة من المشاريع المثيرة في دقائق بدلاً من أشهر، تاركين لفريق "سترايد" التعامل مع جميع التعقيدات. يسمح نموذج "سترايد" للمستثمرين بالتركيز على تعزيز المحفظة، لا على الأعمال الورقية.

رؤية جريئة للمستقبل

يقول هادي حلبي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سترايد": "تعمل سترايد على تغيير الطريقة التي يستثمر بها الناس، فنحن نفتح الأبواب أمام الفرص التي كانت بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس. تتيح منصتنا للجميع الفرصة لامتلاك قطعة من المشاريع العالية النمو التي تقود المستقبل".

الامتثال التنظيمي والشفافية

بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، أطلقت "سترايد مجموعة" استثنائية من المشاريع العالية النمو بما في ذلك إمكانية الاستثمار في نادٍ إنجليزي لكرة القدم، وهي أول فرصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل تدفق الصفقات المتنوعة والوصول الحصري، تستعد المنصة لتصبح منصة الاستثمار الرائدة في السوق الخاصة في المنطقة.

لمحة عن "سترايد" (Stryde)

"سترايد" هي منصة الاستثمار في السوق الخاصة الأولى والوحيدة الخاضعة للتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرص النمو المرتفعة الإقليمية والعالمية المثيرة بدءًا من 1000 دولار .

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