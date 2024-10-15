Kinaxis تعلن عن صفقة لتحويل سلاسل توريد قطاع الطاقة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis®‎ (TSX:KXS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، عن اتفاقية تطوير مشترك مع شركة ExxonMobil، إحدى أكبر شركات الوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية المتكاملة في العالم، لإنشاء حلول تقنية لسلسلة التوريد مصممة خصوصًا لقطاع الطاقة.

بفضل الطلب المتزايد على منتجات الطاقة التي تدعم الحياة الحديثة، ستعمل الشركتان معًا لتحديد تحديات سلسلة التوريد الفريدة لقطاع الطاقة وإنشاء حل ممكن للتخفيف من هذه التحديات.

ستركز شركتا Kinaxis وExxonMobil على حل تخطيط العرض والطلب لسوق السلع الوقودية المعقد، والذي ليس له معيار على مستوى الصناعة برمتها، والذي يعتمد بشكل كبير على جداول البيانات وغيرها من الأساليب اليدوية. سيعمل الحل على تمكين التخطيط المتكامل بين منشأة التكرير والعميل باستخدام البيانات في الوقت المناسب لتحقيق التخطيط الأكثر دقة للعرض والطلب والموازنة والإشارات. وتتضمن الفوائد إمكانية رؤية البيانات تلقائيًا، وتحسين إدارة المخزون وتجديد المحطات، والتخطيط المحسن لسيناريو العرض الذي من المتوقع أن يتيح فرص التحكيم ويقلل من تكاليف العرض.

وفي مجال الكيماويات ومواد التشحيم، تعمل الشركتان على تطوير حل تخطيط متقدم يوفر التصدي لقيود التصنيع والخدمات اللوجستية إلى جانب نمذجة السيناريوهات وتقييمها.

وأخيرًا، سوف يتناسب التطوير المشترك مع حلول تخطيط المبيعات والعمليات القائمة خصوصًا للعمليات الأولية لتحسين مصادر المواد والأصول وتخزينها ونقلها لتحسين الاستخدام وخفض التكاليف.

قال Staale Gjervik، رئيس سلسلة التوريد في شركة ExxonMobil Global Services Company: "في العام الماضي، جمعنا كل أنشطة سلسلة التوريد وخبراتها في شركة ExxonMobil في منظمة مركزية واحدة، ما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر عمليات سلسلة التوريد في العالم، ومن خلال هذا حددنا الفجوات التي تعيب الحلول المهمة، لتمكين أعمالنا من أن تتضمن قيمة إضافية. ويعد التعاون مع Kinaxis، المزود الرائد لتكنولوجيا سلسلة التوريد، أمرًا أساسيًا في توفير الحلول لشركة كبيرة ومعقدة مثل شركتنا."

وقال John Sicard الرئيس التنفيذي لشركة Kinaxis: "تتمتع ExxonMobil بمكانة فريدة تمكنها من فهم أكبر الفرص في تحسين سلاسل توريد الطاقة، بدءًا من التخطيط الأكثر دقة للمبيعات والعمليات، وزيادة المرونة في العمليات الميدانية، والإدارة الفعالة لشبكات النقل الضخمة والتكيف بسرعة مع البيئات التنظيمية المعقدة. وثمة حاجة ملحة لزيادة الكفاءة في كل خطوة، بدءًا من الاستخراج ووصولاً إلى استهلاك المستخدم النهائي، ونحن نتطلع إلى إحداث تأثير كبير في أنحاء القطاع كافة."

تعد ExxonMobil، التي تعمل منذ أكثر من 140 عامًا، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم؛ وستقدم معرفتها وخبراتها العميقة في قطاع الطاقة، في حين ستستفيد شركة Kinaxis من خبرتها الرائدة في السوق في سلسلة التوريد والابتكار الرقمي لإنشاء تقنيات وحلول برمجية مصممة خصوصًا لهذا القطاع.

نبذة عن Kinaxis

إن Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنظيم سلسلة التوريد الحديثة، وتعمل على تشغيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. ومنصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM‎ ، تجمع بين التقنيات والأساليب المملوكة لنا والتي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات حتى آخر مراحل التسليم. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية المشهورة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمتين للعمل والتقدم في ظل التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

ملاحظة تحذيرية ومعلومات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية تقع في إطار تشريعات الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها في ما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدول"، "يقدر"، "تنبؤات"، "يعتزم"، "يترقب"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "ستحدث" أو "ستتحقق" أو صيغ النفي من هذه الكلمات أو العبارات أو المصطلحات المماثلة. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعة الحال على مخاطر معروفة وغير معروفة، فضلاً عن عدم اليقين وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل جوهري عن أي أداء متوقع جاء صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين، والتي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+‎ في .

إن عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر في أي من المعلومات التطلعية للشركة. وتتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل، وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل جوهري عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب مذكورة أعلاه، ينبغي عدم الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.