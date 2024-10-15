Kinaxis تعلن عن صفقة لتحويل سلاسل توريد قطاع الطاقة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis® (TSX:KXS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، عن اتفاقية تطوير مشترك مع شركة ExxonMobil، إحدى أكبر شركات الوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية المتكاملة في العالم، لإنشاء حلول تقنية لسلسلة التوريد مصممة خصوصًا لقطاع الطاقة.
بفضل الطلب المتزايد على منتجات الطاقة التي تدعم الحياة الحديثة، ستعمل الشركتان معًا لتحديد تحديات سلسلة التوريد الفريدة لقطاع الطاقة وإنشاء حل صناعي ممكن للتخفيف من هذه التحديات.
ستركز شركتا Kinaxis وExxonMobil على حل تخطيط العرض والطلب لسوق السلع الوقودية المعقد، والذي ليس له معيار على مستوى الصناعة برمتها، والذي يعتمد بشكل كبير على جداول البيانات وغيرها من الأساليب اليدوية. سيعمل الحل على تمكين التخطيط المتكامل بين منشأة التكرير والعميل باستخدام البيانات في الوقت المناسب لتحقيق التخطيط الأكثر دقة للعرض والطلب والموازنة والإشارات. وتتضمن الفوائد إمكانية رؤية البيانات تلقائيًا، وتحسين إدارة المخزون وتجديد المحطات، والتخطيط المحسن لسيناريو العرض الذي من المتوقع أن يتيح فرص التحكيم ويقلل من تكاليف العرض.
وفي مجال الكيماويات ومواد التشحيم، تعمل الشركتان على تطوير حل تخطيط متقدم يوفر التصدي لقيود التصنيع والخدمات اللوجستية إلى جانب نمذجة السيناريوهات وتقييمها.
وأخيرًا، سوف يتناسب التطوير المشترك مع حلول تخطيط المبيعات والعمليات القائمة خصوصًا للعمليات الأولية لتحسين مصادر المواد والأصول وتخزينها ونقلها لتحسين الاستخدام وخفض التكاليف.
قال Staale Gjervik، رئيس سلسلة التوريد في شركة ExxonMobil Global Services Company: "في العام الماضي، جمعنا كل أنشطة سلسلة التوريد وخبراتها في شركة ExxonMobil في منظمة مركزية واحدة، ما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر عمليات سلسلة التوريد في العالم، ومن خلال هذا حددنا الفجوات التي تعيب الحلول المهمة، لتمكين أعمالنا من أن تتضمن قيمة إضافية. ويعد التعاون مع Kinaxis، المزود الرائد لتكنولوجيا سلسلة التوريد، أمرًا أساسيًا في توفير الحلول لشركة كبيرة ومعقدة مثل شركتنا."
وقال John Sicard الرئيس التنفيذي لشركة Kinaxis: "تتمتع ExxonMobil بمكانة فريدة تمكنها من فهم أكبر الفرص في تحسين سلاسل توريد الطاقة، بدءًا من التخطيط الأكثر دقة للمبيعات والعمليات، وزيادة المرونة في العمليات الميدانية، والإدارة الفعالة لشبكات النقل الضخمة والتكيف بسرعة مع البيئات التنظيمية المعقدة. وثمة حاجة ملحة لزيادة الكفاءة في كل خطوة، بدءًا من الاستخراج ووصولاً إلى استهلاك المستخدم النهائي، ونحن نتطلع إلى إحداث تأثير كبير في أنحاء القطاع كافة."
تعد ExxonMobil، التي تعمل منذ أكثر من 140 عامًا، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم؛ وستقدم معرفتها وخبراتها العميقة في قطاع الطاقة، في حين ستستفيد شركة Kinaxis من خبرتها الرائدة في السوق في سلسلة التوريد والابتكار الرقمي لإنشاء تقنيات وحلول برمجية مصممة خصوصًا لهذا القطاع.
نبذة عن Kinaxis
إن Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنظيم سلسلة التوريد الحديثة، وتعمل على تشغيل سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. ومنصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب المملوكة لنا والتي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات حتى آخر مراحل التسليم. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية المشهورة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمتين للعمل والتقدم في ظل التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
ملاحظة تحذيرية ومعلومات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية تقع في إطار تشريعات الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها في ما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدول"، "يقدر"، "تنبؤات"، "يعتزم"، "يترقب"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "ستحدث" أو "ستتحقق" أو صيغ النفي من هذه الكلمات أو العبارات أو المصطلحات المماثلة. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعة الحال على مخاطر معروفة وغير معروفة، فضلاً عن عدم اليقين وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل جوهري عن أي أداء متوقع جاء صريحًا أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين، والتي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ في .
إن عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر في أي من المعلومات التطلعية للشركة. وتتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل، وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل جوهري عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب مذكورة أعلاه، ينبغي عدم الاعتماد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.
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