الإحصاء: 1.7% نسبة التضخم بالسعودية في شهر سبتمبر الماضي

MENAFN - Al Watan) بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية %1.7% خلال شهر سبتمبر 2024م، مقارنة بشهر سبتمبر 2023م وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.ويُعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.3%.

وبحسب البيانات فإن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر 2024م مقارنة بشهر سبتمبر 2023م

ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3% والذي تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 11.2% في شهر سبتمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.0%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ (25.5).



في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5.2% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته

%1.7 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.5%. في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6 متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 7.0% كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.2 متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.5 %. وسجلت كذلك أسعار قسم النقل انخفاضًا بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.5%.

التفاصيل من خلال الرابط