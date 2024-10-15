الإحصاء: 1.7% نسبة التضخم بالسعودية في شهر سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية %1.7% خلال شهر سبتمبر 2024م، مقارنة بشهر سبتمبر 2023م وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويُعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.3%.
وبحسب البيانات فإن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر 2024م مقارنة بشهر سبتمبر 2023م
ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3% والذي تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 11.2% في شهر سبتمبر 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.0%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ (25.5).
في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 5.2% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته
%1.7 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.5%. في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6 متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 7.0% كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.2 متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.5 %. وسجلت كذلك أسعار قسم النقل انخفاضًا بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.5%.
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