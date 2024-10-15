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الأرصاد: ضباب على الشرقية وأمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق

10/15/2024 4:37:33 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على اجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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