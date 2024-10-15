وزير البلديات والإسكان يكرم المربع الجديد لرعايتهالمنتدى السعودي للأبنية الخضراء

MENAFN - Al Watan) كرم معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات الصندوق،لرعايتها البلاتينية للمنتدى السعودي الرابع عشر للابنية الخضراء، الذي نظمته وزارة البلديات والإسكان مؤخرًا بالرياض بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسلم التكريم الرئيس التنفيذي السيد مايكل دايك.

وأوضح مايكل دايك، أهمية مساهمة الوجهة في الارتقاء بالاستدامة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. كما أشار إلى إمكانيات الوجهة وقدراتها على تشكيل نموذج عالمي فريد للتنمية الحضرية المستدامة. كما أكد على قيادة المملكة لمستقبل كفاءة الطاقة وتبني تقنيات البناء الصديقة للبيئة ضمن مختلف القطاعات، موضحاً أن المربع الجديد يولي اهتماماً كبيراً تجاه البيئة عبر تفعيل الابتكار خلال رحلة التنمية الحضرية.

وقال دايك:" يعتز المربع الجديد بالمساهمة في مساعي المملكة الطموحة لقيادة مستقبل أكثر استدامة ومراعاة لمبادئ الحفاظ على البيئة، وذلك عبر تخصيص 25% من مساحة الوجهة الإجمالية للمناطق الخضراء والحدائق وتعزيز التنوع الحيوي، الذي يسهم في إنشاء بنية تحتية مستدامة.

كما عبر دايك عن شعوره بالامتنان للدور الأساسي، الذي يؤديه المنتدى السعودي للابنية الخضراء، في الارتقاء بمستويات التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من الشركاء في الجهات الحكومية والمطورين في القطاع الخاص وخبراء البيئة مما يسهم في تأكيد التزام قطاع الإنشاءات بمعايير الاستدامة العالمية وأهداف التنمية المستدامة".

ويستهدف المربع الجديد تحقيق الريادة في مفهوم الوجهة التي يمكن الوصول إلى جميع مناطقها خلال 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام، إلى جانب مراعاة كفاءة الطاقة في جميع تصاميم الوجهة للحد من انبعاثات الكربون، واعتماد حلول الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، ستضم الوجهة 4 كيلومتر مربع من الحدائق الخضراء. ويعمل المربع الجديد على إعادة تشكيل مفهوم الحياة الحضرية في المملكة عبر تحفيز التنمية الحضرية المستدامة، الأمر الذي يعزز ريادة المملكة في إطلاق مبادرات الاستدامة على المستوى العالمي. ومن المقرر إطلاق المرحلة الأولى من وجهة المربع الجديد بحلول 2030، وستحتضن الوجهة "المكعب" المعلم الأيقوني الذي سوف يتوسط الوجهة ويكون "بوابة إلى عالم آخر"؛ حيث يقدّم تجارب غامرة للحواس على مدار الساعة، مدعومةً بأحدث التقنيات العالمية على امتداد 400 ألف متر مربع.