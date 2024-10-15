Tuesday, 15 October 2024 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة تنظيم الكهرباء و هيئة الميـاه توجّهان مقدمي الخدمات بتوثيـق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي

10/15/2024 4:37:32 AM
(MENAFN- Al Watan) وجّهت الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء، والهيئة السعودية للميـاه، مقدمي خدمتي الكهرباء والمياه بالبدء في إجراءات توثيق العداد وربطه بالمستفيد الفعلي سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا، وذلك تمكينًا لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والاستفادة من جميع الخدمات لدى مقدمي الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة وفق جهودٍ متكاملة تحت شعار "عدادي"، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن أبرزها تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة لمقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها للمستفيد الفعلي.
ولتسهيل إجراء التوثيق على المستفيدين، فقد أتاح المُمكّن الرقمي "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إمكانية توثيق العداد بطريقة ميسّرة عبر التطبيق الوطني الشامل (توكلنا)، كما يمكن للمستفيد القيام بالإجراء نفسه من خلال استخدام القنوات الرقمية لمقدمي الخدمات: الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق. يُذكر أن عدم المبادرة بتوثيق العدادات، فيه تأثير على استمرارية الخدمة المقدمة للمستفيد، وعدم استفادته من الخدمات الإضافية التي يقدمها مقدمي الخدمات.
من جانبها أشارت الهيئة العامة للعقار ممثلة في برنامج "إيجار" إلى أن إجراء التوثيق سيكون إلزامي للعقارات المستأجرة ذات العدادات المستقلة؛ حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، وينتهي ارتباط العداد بهوية المستأجر بانتهاء مدة العقد، حيث إن توثيق العداد وربطه بالمستفيد من شأنه القضاء على النزاعات المالية بين المُلّاك والمستأجرين.
وفي حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

MENAFN15102024000089011017ID1108779085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث