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الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بجهود السعودية لتنظيمات الاقتصاد الدائري الرقمي

10/15/2024 4:37:30 AM
(MENAFN- Al Watan) أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير صادر عنه اليوم, بجهود المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتنظيمات الاقتصاد الدائري الرقمي، من خلال اتخاذ خطوات استباقية لبناء تنظيمات ومعايير للحد من النفايات الإلكترونية عالميًا، وذلك ضمن مساعيها لتمكين الاستدامة الرقمية، والتحول نحو الممارسات الخضراء.
وأوضح التقرير أنه "على الصعيد العالمي، تم إنتاج 62 مليار كيلوجرام من النفايات الإلكترونية خلال عام 2022، فيما لم يتم إعادة تدوير سوى أقل من 23 % منها"، مضيفًا أن "الهيئة تتخذ مع الاتحاد الدولي للاتصالات خطوات استباقية لتغيير هذا الأمر وتعزيز مستقبل رقمي مستدام". وبيّن التقرير الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، أن التعاون مع الهيئة بشأن المخلفات الإلكترونية في البلدان النامية يركز في مرحلته الأولى على دول رواندا، وزامبيا، وباراغواي، مؤكدًا أهمية التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين لتحقيق حلول فعالة توائم الابتكار التقني مع الممارسات المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن التعاون المؤثر تجاه إحدى القضايا البيئية التي تعد الأسرع نموًا في العالم، سيمهد الطريق لمستقبل أفضل للجميع، من خلال العمل توافقيًا مع الشركاء المحليين وأصحاب المصلحة. واختتم التقرير بإبراز مسار عمل المبادرة وتطبيقها في دولة راوندا، حيث جرى إنشاء سلسلة دائرية لدعم الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، كما تسارع دولة زامبيا لتشكيل الإطار النهائي لتلبية احتياجات مختلف الجهات الفاعلة في المجال، فيما تسعى دولة باراغواي لمشاركة المنظمين والمنتجين المحليين الإطار التنظيمي للنفايات الإلكترونية وأخذ المرئيات بشأنها.
يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كانت قد أطلقت مبادرة "دور جهازك" التي كانت أول مبادرة وطنية تعنى بتدوير الأجهزة الإلكترونية، وأدت لجمع أكثر من 100 ألف جهاز، وقادت لتدوير أكثر من 240 طنًا من الأجهزة الإلكترونية، كما دعمت أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية بالأجهزة المعاد تدويرها، الأمر الذي ساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تسهم في خفض الاحتباس الحراري بمقدار 0.03C.

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