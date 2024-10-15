البنوك الصينية تعتزم خفض الفائدة على الودائع في غضون أيام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم البنوك الصينية خفض أسعار الفائدة على ما قيمته 300 تريليون يوان (42.3 تريليون دولار) من الودائع خلال الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن المصارف الكبرى، بما في ذلك البنك الصناعي التجاري وبنك التعمير، سوف تسترشد بآلية البنك المركزي للتحديد الذاتي لسعر الفائدة كي تُخفض العائد على عدد من منتجات الودائع.
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وأوضحت أن أسعار الفائدة قد تُخفض على الودائع لأجل عام واحد بمقدار 20 نقطة أساس (0.20%) على الأقل، ونظيرتها الأطول أجلاً بمقدار 25 نقطة على الأقل، وأن هذه الخطط لا تزال قيد الإعداد.
إذا صحت هذه المعلومات، فسوف تصبح تلك المرة الثانية هذا العام التي تُخفض فيها المصارف الصينية أسعار الفائدة على الودائع بعدما اتخذت خطوة مماثلة في أواخر يوليو الماضي.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779083
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