البنوك الصينية تعتزم خفض الفائدة على الودائع في غضون أيام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم البنوك الصينية خفض أسعار الفائدة على ما قيمته 300 تريليون يوان (42.3 تريليون دولار) من الودائع خلال الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج” نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن المصارف الكبرى، بما في ذلك البنك الصناعي التجاري وبنك التعمير، سوف تسترشد بآلية للتحديد الذاتي لسعر الفائدة كي تُخفض العائد على عدد من منتجات الودائع.

موضوعاتارتفاع الأسهم الآسيوية على وقع مكاسب وول ستريت “سيتي بنك” يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

وأوضحت أن أسعار الفائدة قد تُخفض على الودائع لأجل عام واحد بمقدار 20 نقطة أساس (0.20%) على الأقل، ونظيرتها الأطول أجلاً بمقدار 25 نقطة على الأقل، وأن هذه الخطط لا تزال قيد الإعداد.

إذا صحت هذه المعلومات، فسوف تصبح تلك المرة الثانية هذا العام التي تُخفض فيها المصارف الصينية أسعار الفائدة على الودائع بعدما اتخذت خطوة مماثلة في أواخر يوليو الماضي.





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