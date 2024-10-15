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صادرات الصين من السيارات والسفن تسجل مستوى قياسياً في سبتمبر - جريدة البورصة

10/15/2024 4:37:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الصين من السيارات والسفن خلال سبتمبر، لتسجل مستوى قياسيا رغم تباطؤ مجمل صادرات البلاد، ما يسلط الضوء على التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع الصناعي هناك، والتي هي السبب في تصاعد التوترات التجارية مع الغرب.

وأوضحت بيانات صدرت أمس الإثنين عن الإدارة العامة للجمارك، أن الصين صدرت ما قيمته 11.5 مليار دولار من السيارات في سبتمبر، ليصبح الإجمالي منذ بداية العام 88 مليار دولار.

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وصدرت الصين 464 سفينة بقيمة تجاوزت 4.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ويعد هذا أعلى مستوى على الإطلاق، ويزيد على قيمة صادرات الشهر المناظر من العام الماضي بأكثر من الضعف.

وبلغت صادرات ثاني أكبر اقتصادات العالم من مكونات السيارات 7.5 مليار دولار انخفاضاً من 8.1 مليار دولار في أغسطس، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.

تسبب الارتفاع المفاجئ في صادرات الصين من المنتجات المُصنعة ذات القيمة المضافة العالية، مثل السيارات الكهربائية، في إثارة مخاوف الدول الغربية المتقدمة، ما تسبب في فرض أمريكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على واردات هذه السلع.


المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108779082

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