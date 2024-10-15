صادرات الصين من السيارات والسفن تسجل مستوى قياسياً في سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات الصين من السيارات والسفن خلال سبتمبر، لتسجل مستوى قياسيا رغم تباطؤ مجمل صادرات البلاد، ما يسلط الضوء على التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع الصناعي هناك، والتي هي السبب في تصاعد التوترات التجارية مع الغرب.
وأوضحت بيانات صدرت أمس الإثنين عن الإدارة العامة للجمارك، أن الصين صدرت ما قيمته 11.5 مليار دولار من السيارات في سبتمبر، ليصبح الإجمالي منذ بداية العام 88 مليار دولار.
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وصدرت الصين 464 سفينة بقيمة تجاوزت 4.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ويعد هذا أعلى مستوى على الإطلاق، ويزيد على قيمة صادرات الشهر المناظر من العام الماضي بأكثر من الضعف.
وبلغت صادرات ثاني أكبر اقتصادات العالم من مكونات السيارات 7.5 مليار دولار انخفاضاً من 8.1 مليار دولار في أغسطس، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.
تسبب الارتفاع المفاجئ في صادرات الصين من المنتجات المُصنعة ذات القيمة المضافة العالية، مثل السيارات الكهربائية، في إثارة مخاوف الدول الغربية المتقدمة، ما تسبب في فرض أمريكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على واردات هذه السلع.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779082
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