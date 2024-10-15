الرئيس التنفيذى: المطورون العرب تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى لمجموعة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف بن خليفة لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى.

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وأوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.018 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لعدد 550 وحدة بإجمالى مساحة 60 ألف متر مربع.

وأشار بن خليفة، إلى أن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 30% تقريبًا من إجمالى مبيعات الشركة التعاقدية.

وقال إن“المطورون العرب” تستهدف ضخ 1.7 مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطة التنفيذ الموضوعة.

وأضاف بن خليفة، أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأوضح أن الشركة تستهدف تسليم حوالى 2000 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروعاتها المختلفة، وقال بن خليفة، إن الشركة تعمل على استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع“نيوم أكتوبر” على مساحة 1.3 مليون متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم المشروع وحدات سكنية ومكاتب إدارية ومحلات تجارية بإجمالى 4517 وحدة.

وأضاف أن المشروع يحتوى على جزء ترفيهى يضم مكونات مختلفة أبرزها أكبر نافورة راقصة فى مصر وحمامات سباحة ولاند سكيب ونادٍ اجتماعى ومدارس دولية.

وأوضح أن“المطورون العرب” قدمت عروضًا على مشروعات الشركة خلال مشاركتها فى معرض“سيتى سكيب مصر 2024′′، وخاصة طرح مرحلة“MUSE” بمشروع“نيوم المستقبل”، حيث قدمت الشركة خصمًا يصل إلى 5% بالإضافة إلى خطط سداد تمتد حتى 9 سنوات.

وقال إن“MUSE” عبارة عن مجمع تجارى إدارى طبى، ويقع على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، وتتكون مبانى مرحلة“MUSE” من أرضى و5 أدوار متكررة.

وأضاف أن المرحلة تضم وحدات تجارية بمساحات مختلفة تتراوح من 29 مترًا إلى 1287 مترًا مربعًا تناسب أنشطة متعددة، وجراج يمتد على مسطح المبنى لتفادى الزحام وتيسير دخول الزوار، ومنطقة خدمات منفصلة تتيح دخول البضائع.

أوضح أن الوحدات الإدارية بمساحات تتراوح من 31 مترًا إلى 1676 مترًا مربعًا لتناسب الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى وحدات للنشاط الطبى بمساحات تتراوح من 34 مترًا إلى 112 مترًا تخدم مختلف الأغراض الطبية، ومزودة بأماكن انتظار للعيادات.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقع استراتيجى على محور الأمل مباشرة، مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات، وتعاقدت“المطورون العرب” مع كبرى الشركات لضمان تقديم تشطيبات عالية الجودة ومداخل فندقية.

وقال بن خليفة، إن الإيرادات المتوقعة لتلك المرحلة حوالى 13 مليار جنيه، وتتولى شركة المطورون العرب القابضة تطوير مشروع“نيوم المستقبل” بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على 6 مراحل.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 151 فدانًا ويضم حوالى 4633 وحدة ما بين 382 فيلا و3092 شقة بالإضافة الى 1159 وحدة mixed use.

زيادة رأسمال“المطورون العرب” من 772.38 مليون إلى 1.39 مليار جنيه

وأوضح بن خليفة، أن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس مال“المطورون العرب” من 772.38 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الزيادة موزعة على 6.17 مليار سهم عادى بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى.

وقال إنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للشركة للموافقة على قرار الزيادة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الزيادة فى رأس المال ستساهم فى تسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعات الشركة وكذلك إعادة حسابات الجداول الزمنية.

أضاف أن الشركة تدرس الحلول التمويلية التى تعزز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية وتحسين السيولة، وتسعى لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها وضمان تحقيق أقصى استفادة مالية واستراتيجية.

وأوضح أن القطاع العقارى المصرى شهد أداءً متباينًا يعكس تأثيرات التغيرات الاقتصادية الكبيرة حيث كان لتحرير سعر الصرف تأثيرًا ملحوظًا على القطاع العقارى، حيث ارتفعت تكلفة المواد الخام والعمالة نتيجة لتقلبات أسعار الصرف.

وقال إن هذه المتغيرات أثرت على تكاليف البناء والتطوير بشكل عام، ومع ذلك سعى المطورون إلى التكيف مع هذه الظروف من خلال مراجعة استراتيجيات التسعير وتعديل خطط التمويل للحفاظ على هوامش الربح واستخدام تقنيات جديدة فى البناء.

أضاف أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن الطلب فى السوق العقارى استمر فى النمو، خاصة فى المناطق الحيوية مثل مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى العلمين الجديدة ورأس الحكمة بالساحل الشمالى وذلك بعد توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، والتى ساهمت فى زيادة الطلب وتسويق المنطقة بشكل كبير مما يعكس مرونة السوق وقدرته على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية.

وأوضح بن خليفة، أن“المطورون العرب” تسعى لتعزيز تواجدها فى السوق المحلى، وتسعى أيضًا إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مطورين وشركات عقارية دولية لتوسيع نطاق مشاريعها وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.

وقال إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فرص التوسع المحلى والخارجى لاختيار الأنسب والأكثر ملائمة مع استراتيجيتها، لضمان تحقيق نجاح مستدام فى القطاع العقارى.