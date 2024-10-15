الرئيس التنفيذى: المطورون العرب تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى لمجموعة المطورون العرب القابضة، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف بن خليفة لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى.
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وأوضح أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.018 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى لعدد 550 وحدة بإجمالى مساحة 60 ألف متر مربع.
وأشار بن خليفة، إلى أن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 30% تقريبًا من إجمالى مبيعات الشركة التعاقدية.
وقال إن“المطورون العرب” تستهدف ضخ 1.7 مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطة التنفيذ الموضوعة.
وأضاف بن خليفة، أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضى. خطة لتسليم 2000 وحدة فى مشروعات الشركة بنهاية العام الجارى
وأوضح أن الشركة تستهدف تسليم حوالى 2000 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروعاتها المختلفة، وقال بن خليفة، إن الشركة تعمل على استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع“نيوم أكتوبر” على مساحة 1.3 مليون متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر، ويضم المشروع وحدات سكنية ومكاتب إدارية ومحلات تجارية بإجمالى 4517 وحدة.
وأضاف أن المشروع يحتوى على جزء ترفيهى يضم مكونات مختلفة أبرزها أكبر نافورة راقصة فى مصر وحمامات سباحة ولاند سكيب ونادٍ اجتماعى ومدارس دولية.
وأوضح أن“المطورون العرب” قدمت عروضًا على مشروعات الشركة خلال مشاركتها فى معرض“سيتى سكيب مصر 2024′′، وخاصة طرح مرحلة“MUSE” بمشروع“نيوم المستقبل”، حيث قدمت الشركة خصمًا يصل إلى 5% بالإضافة إلى خطط سداد تمتد حتى 9 سنوات.
وقال إن“MUSE” عبارة عن مجمع تجارى إدارى طبى، ويقع على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، وتتكون مبانى مرحلة“MUSE” من أرضى و5 أدوار متكررة. “المطورون العرب” تبيع وحدات بقيمة 600 مليون جنيه لـ”أحمد طارق”
وأضاف أن المرحلة تضم وحدات تجارية بمساحات مختلفة تتراوح من 29 مترًا إلى 1287 مترًا مربعًا تناسب أنشطة متعددة، وجراج يمتد على مسطح المبنى لتفادى الزحام وتيسير دخول الزوار، ومنطقة خدمات منفصلة تتيح دخول البضائع.
أوضح أن الوحدات الإدارية بمساحات تتراوح من 31 مترًا إلى 1676 مترًا مربعًا لتناسب الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى وحدات للنشاط الطبى بمساحات تتراوح من 34 مترًا إلى 112 مترًا تخدم مختلف الأغراض الطبية، ومزودة بأماكن انتظار للعيادات.
وأشار إلى أن المشروع يتميز بموقع استراتيجى على محور الأمل مباشرة، مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات، وتعاقدت“المطورون العرب” مع كبرى الشركات لضمان تقديم تشطيبات عالية الجودة ومداخل فندقية. 13 مليار جنيه مبيعات متوقعة بمرحلة“MUSE” فى“نيووم المستقبل”
وقال بن خليفة، إن الإيرادات المتوقعة لتلك المرحلة حوالى 13 مليار جنيه، وتتولى شركة المطورون العرب القابضة تطوير مشروع“نيوم المستقبل” بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على 6 مراحل.
وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 151 فدانًا ويضم حوالى 4633 وحدة ما بين 382 فيلا و3092 شقة بالإضافة الى 1159 وحدة mixed use.
زيادة رأسمال“المطورون العرب” من 772.38 مليون إلى 1.39 مليار جنيه
وأوضح بن خليفة، أن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس مال“المطورون العرب” من 772.38 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الزيادة موزعة على 6.17 مليار سهم عادى بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى.
وقال إنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للشركة للموافقة على قرار الزيادة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الزيادة فى رأس المال ستساهم فى تسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعات الشركة وكذلك إعادة حسابات الجداول الزمنية.
أضاف أن الشركة تدرس الحلول التمويلية التى تعزز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية وتحسين السيولة، وتسعى لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها وضمان تحقيق أقصى استفادة مالية واستراتيجية.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى شهد أداءً متباينًا يعكس تأثيرات التغيرات الاقتصادية الكبيرة حيث كان لتحرير سعر الصرف تأثيرًا ملحوظًا على القطاع العقارى، حيث ارتفعت تكلفة المواد الخام والعمالة نتيجة لتقلبات أسعار الصرف.
وقال إن هذه المتغيرات أثرت على تكاليف البناء والتطوير بشكل عام، ومع ذلك سعى المطورون إلى التكيف مع هذه الظروف من خلال مراجعة استراتيجيات التسعير وتعديل خطط التمويل للحفاظ على هوامش الربح واستخدام تقنيات جديدة فى البناء.
أضاف أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن الطلب فى السوق العقارى استمر فى النمو، خاصة فى المناطق الحيوية مثل مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى العلمين الجديدة ورأس الحكمة بالساحل الشمالى وذلك بعد توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، والتى ساهمت فى زيادة الطلب وتسويق المنطقة بشكل كبير مما يعكس مرونة السوق وقدرته على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية.
وأوضح بن خليفة، أن“المطورون العرب” تسعى لتعزيز تواجدها فى السوق المحلى، وتسعى أيضًا إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مطورين وشركات عقارية دولية لتوسيع نطاق مشاريعها وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
وقال إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية فرص التوسع المحلى والخارجى لاختيار الأنسب والأكثر ملائمة مع استراتيجيتها، لضمان تحقيق نجاح مستدام فى القطاع العقارى.
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