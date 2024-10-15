تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة قد تكشف المزيد عن توجه الفيدرالي في اجتماعه المقبل.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.32% أو 8.55 دولار إلى 2640.25 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.28% أو 7.5 دولار إلى 2658.1 دولار للأوقية.
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واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة الثاني من أغسطس 103.2 نقطة.
ويتوقع“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، خفض الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة خلال الأرباع السنوية القادمة، مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2%.
بالتزامن مع دعوة زميله“كريستوفر والر” إلى“مزيد من الحذر” بشأن خفض تكاليف الاقتراض في المستقبل لضمان عدم ارتفاع التضخم مرة أخرى.
ويترقب المتعاملون في الوقت الحالي صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الخميس، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.3% في سبتمبر من 0.1% في أغسطس.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779080
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