تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة قد تكشف المزيد عن توجه الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.32% أو 8.55 دولار إلى 2640.25 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.28% أو 7.5 دولار إلى 2658.1 دولار للأوقية.

موضوعاتارتفاع الأسهم الآسيوية على وقع مكاسب وول ستريت “سيتي بنك” يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة الثاني من أغسطس 103.2 نقطة.

ويتوقع“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، خفض الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة خلال الأرباع السنوية القادمة، مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2%.

بالتزامن مع دعوة زميله“كريستوفر والر” إلى“مزيد من الحذر” بشأن خفض تكاليف الاقتراض في المستقبل لضمان عدم ارتفاع التضخم مرة أخرى.

ويترقب المتعاملون في الوقت الحالي صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الخميس، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.3% في سبتمبر من 0.1% في أغسطس.





المصدر: