تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقارير تُفيد أن إسرائيل مستعدة لعدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، في ظل تخفيض توقعات الطلب العالمي مع تراجع شهية الصين.

وتراجعت العقود الآجلة خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.09% أو 2.39 دولار إلى 75.07 دولار للبرميل.

موضوعاتارتفاع الأسهم الآسيوية على وقع مكاسب وول ستريت “سيتي بنك” يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.1% أو 2.29 دولار إلى 71.54 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة“واشنطن بوست” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبر الإدارة الأمريكية أنه على استعداد لضرب منشآت“عسكرية” في إيران، وليست أهدافًا نووية أو نفطية.

وذلك بالتزامن مع تخفيض“أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود بمقدار 106 آلاف برميل إلى 1.9 مليون برميل يومياً في 2024، وبمقدار 102 ألف برميل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.

وكشفت بيانات الجمارك الصادرة الإثنين، أن واردات الصين من الخام تراجعت بنسبة 7.4% على أساس شهري إلى 45.5 مليون طن من النفط الخام أو ما يعادل 11.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.





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