تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقارير تُفيد أن إسرائيل مستعدة لعدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، في ظل تخفيض توقعات الطلب العالمي مع تراجع شهية الصين.
وتراجعت العقود الآجلة خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.09% أو 2.39 دولار إلى 75.07 دولار للبرميل.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.1% أو 2.29 دولار إلى 71.54 دولار للبرميل.
وذكرت صحيفة“واشنطن بوست” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبر الإدارة الأمريكية أنه على استعداد لضرب منشآت“عسكرية” في إيران، وليست أهدافًا نووية أو نفطية.
وذلك بالتزامن مع تخفيض“أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود بمقدار 106 آلاف برميل إلى 1.9 مليون برميل يومياً في 2024، وبمقدار 102 ألف برميل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا للعام المقبل.
وكشفت بيانات الجمارك الصادرة الإثنين، أن واردات الصين من الخام تراجعت بنسبة 7.4% على أساس شهري إلى 45.5 مليون طن من النفط الخام أو ما يعادل 11.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779079
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