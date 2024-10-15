السنغال تخطط لاستثمار 21 مليار دولار بمشروعات تنموية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم السنغال، الدولة الناشئة في إنتاج النفط والغاز، إنفاق حوالي 12.8 تريليون فرنك غرب أفريقي (21 مليار دولار) على التنمية خلال السنوات الخمسة المقبلة، بهدف جذب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 5.7 تريليون فرنك أفريقي، وفقاً لمسودة خطة رسمية.

تشير الوثيقة، التي لا تزال قيد الإعداد، إلى أن الاستثمارات العامة في والبنية التحتية للطاقة ومجموعة من المشاريع الأخرى سترتفع بمتوسط 14.7% سنوياً بين عامي 2025 و2029.

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تأتي هذه الخطة تحت إدارة الرئيس الجديد بسيرو ديوماي فاي، الذي تولى منصبه في أبريل، وتعهد بمعالجة مستويات الفقر والبطالة المرتفعة.

تشير الخطة إلى أن نقص الشفافية وسوء إدارة المالية العامة أعاقا جهود تحسين حياة مواطني السنغال البالغ عددهم 18 مليون نسمة، مع اتساع الفجوة في الثروة والدخل بين سكان العاصمة والمناطق الريفية، وارتفاع مستوى الديون في البلاد.

قال رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال تقديم الخطة في مدينة ديامنياديو الإثنين:“سنتبع مساراً اقتصادياً جديداً، ونتوقع أن يتشكل مشهد اقتصادي جديد خلال الـ25 عاماً المقبلة”.

تظهر البيانات الرسمية أن حوالي نصف سكان السنغال الذين يعيشون خارج المدن الرئيسية، يرزحون تحت خط الفقر، كما أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 20% في عام 2022، وخُمس الأطفال المؤهلين متسربون من التعليم.

زيادة الإيرادات من الموارد الطبيعية

تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات من مواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب، مع تقليل الاعتماد على القروض من خلال سياسة ديون“حذرة وأكثر تحكماً”، وفقاً للخطة، التي تتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61% بحلول عام 2029.

أظهر استعراض حديث أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت في المتوسط 76.3% خلال السنوات الخمسة الأخيرة لحكم الرئيس السابق ماكي سال، وهي نسبة أعلى من 65.9% التي أعلنت عنها إدارته سابقاً. كما بلغ متوسط عجز الميزانية 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف النسبة المسجلة سابقاً.

أوضح سليمان ديالو، مدير التخطيط في وزارة الاقتصاد، أن الحكومة ستعطي الأولوية للسوق المحلية والأفريقية في تمويل عجز الميزانية، وستسعى لجمع ربع التمويل المطلوب عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف:“57% من الإيرادات تذهب لخدمة الدين، وسنعمل على تقليل هذه النسبة”.

على الرغم من أن الخطة تشير إلى أن عقود التعدين والإطار المالي لصناعة النفط والغاز سيتم مراجعتها، إلا أنها لم تحدد ما إذا كانت الشروط سيعاد التفاوض بشأنها كما أعلنت حكومة فاي في وقت سابق. قال سونكو:“الحوكمة الجيدة هي المحور الأول لنهجنا الجديد”.

أبرز النقاط الأخرى في المسودة:

– خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المقبل، والحفاظ عليه عند هذا المستوى حتى عام 2025.

– من المتوقع أن ينخفض متوسط عجز الحساب الجاري إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ10.3% المسجلة بين عامي 2014 و2023، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة صادرات النفط والغاز وانخفاض تدريجي في واردات الغذاء.

– من المتوقع أن تنخفض إعانات الطاقة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة بـ4% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مع زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء وتوافر المزيد من النفط الخام منخفض التكلفة للتكرير.

– يُتوقع أن ترتفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.7%، مقارنة بـ18% حالياً.





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