الحكومة اليابانية تتطلع لإقرار موازنة تكميلية تتجاوز 87 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” إن حكومته تستهدف إعداد موازنة تكميلية لعام 2024 تتجاوز 13.1 تريليون ين (87.6 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز للاقتصاد.
وذكر“إيشيبا” أمس الثلاثاء في خطاب انتخابي مع انطلاق حملات الانتخابات التشريعية، أن الموازنة التكميلية للعام الماضي بلغت 13 تريليون ين، وأنه يود إعداد ميزانية أكبر هذا العام وعرضها على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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وأوضح أن تركيز حكومته ينصب على تخلص الاقتصاد من حالة الانكماش التي قوضت نموه على مدار العقود الثلاثة الماضية، وسوف تتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي المرتقبة تقديم دعم للأسر منخفضة الدخل، وإعانات للحكومات المحلية.
تولى“إيشيبا” منصبه مطلع أكتوبر الجاري، وسبق أن أصدر تعليمات إلى حكومته بتخفيف الأعباء التي تُثقل كاهل الأسر اليابانية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779077
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