الحكومة اليابانية تتطلع لإقرار موازنة تكميلية تتجاوز 87 مليار دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء الياباني“شيجيرو إيشيبا” إن حكومته تستهدف إعداد موازنة تكميلية لعام 2024 تتجاوز 13.1 تريليون ين (87.6 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز للاقتصاد.

وذكر“إيشيبا” أمس الثلاثاء في خطاب انتخابي مع انطلاق حملات الانتخابات التشريعية، أن الموازنة التكميلية للعام الماضي بلغت 13 تريليون ين، وأنه يود إعداد ميزانية أكبر هذا العام وعرضها على لمناقشتها والموافقة عليها، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

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وأوضح أن تركيز حكومته ينصب على تخلص الاقتصاد من حالة الانكماش التي قوضت نموه على مدار العقود الثلاثة الماضية، وسوف تتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي المرتقبة تقديم دعم للأسر منخفضة الدخل، وإعانات للحكومات المحلية.

تولى“إيشيبا” منصبه مطلع أكتوبر الجاري، وسبق أن أصدر تعليمات إلى حكومته بتخفيف الأعباء التي تُثقل كاهل الأسر اليابانية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.





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