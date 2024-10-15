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الحكومة تنفذ مشروع لإدارة المخلفات الإلكترونية بتكلفة 9.13 مليون دولار

10/15/2024 4:37:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنفذ الحكومة مشروع فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية بقيمة 9.13 مليون دولار، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

واستعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية”، وذلك من خلال مشروع“خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة”، والذى يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة.

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وقال وزيرة البيئة، إن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية، وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة، وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنى وتنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.

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كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، والإدارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.

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