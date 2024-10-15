الحكومة تنفذ مشروع لإدارة المخلفات الإلكترونية بتكلفة 9.13 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنفذ الحكومة مشروع فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية بقيمة 9.13 مليون دولار، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
واستعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية”، وذلك من خلال مشروع“خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة”، والذى يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة.
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وقال وزيرة البيئة، إن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية، وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة، وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنى وتنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية. مستثمرون من موريشيوس يسعون لإنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمصر
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، والإدارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
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