الأسهم اليابانية تقلص مكاسبها بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ يوليو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قلصت الأسهم اليابانية مكاسبها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما تجاوزت مستوى 40 ألف نقطة خلال الجلسة، مدعومة بأسهم الرقائق مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية التي أغلقت عند مستوى قياسي.

وعقب العودة من عطلة نهاية الأسبوع المطولة، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 0.77% أو (+ 304 نقاط) إلى 39910 نقاط، بعدما سجل 40257 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع عشر من يوليو.

موضوعات“سيتي بنك” يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب نتائج أعمال الشركات

وصعد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% أو (+ 17 نقطة) إلى 2723 نقطة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، مع ارتفاع سهم“طوكيو إلكترون” وأدفنتست” بنسبة 4.49% و3.37% على الترتيب.

على صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 149.5 ين.





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