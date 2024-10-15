الأسهم اليابانية تقلص مكاسبها بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ يوليو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قلصت الأسهم اليابانية مكاسبها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما تجاوزت مستوى 40 ألف نقطة خلال الجلسة، مدعومة بأسهم الرقائق مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية التي أغلقت عند مستوى قياسي.
وعقب العودة من عطلة نهاية الأسبوع المطولة، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 0.77% أو (+ 304 نقاط) إلى 39910 نقاط، بعدما سجل 40257 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع عشر من يوليو.
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وصعد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% أو (+ 17 نقطة) إلى 2723 نقطة.
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، مع ارتفاع سهم“طوكيو إلكترون” وأدفنتست” بنسبة 4.49% و3.37% على الترتيب.
على صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16% إلى 149.5 ين.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779075
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