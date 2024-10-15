ستاربكس تُقلص العروض الترويجية والخصومات عبر تطبيق الجوال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل سلسلة المقاهي الأمريكية“ستاربكس” على تقليص العروض الترويجية والخصومات التي تُقدمها عبر تطبيقها للجوالات كي تُجبر العملاء على دفع السعر الكامل للمنتجات، حسبما أفادت شبكة“سي إن إن”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرئيس التنفيذي الجديد“بريان نيكول” لاستعادة مكانة“ستاربكس” كعلامة تجارية متميزة، وتقليل الضغوط التي يتعرض لها الموظفون الذين يعانون الإجهاد في أوقات العروض الترويجية الكبيرة.

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كانت بوادر هذا التحول في سياسة“ستاربكس” الدعائية في سبتمبر الماضي، حين قررت تقديم نقاط ولاء إضافية على المشتريات التي تتم في أيام الثلاثاء، وخصومات على العديد من المشروبات في أيام السبت.

وذلك بدلاً من الخصومات الكبيرة التي استمرت على مدار عدة أشهر هذا العام، مثل“اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً”، وخصومات 50% على الأسعار.

ولا تُخطط“ستاربكس” لإطلاق عروض ترويجية واسعة النطاق خلال موسم العطلات القادم، وتستهدف بدلاً من ذلك الترويج لمنتجاتها من المشروبات الموسمية بواسطة الإعلانات، وفق“سي إن إن”.





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