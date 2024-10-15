ستاربكس تُقلص العروض الترويجية والخصومات عبر تطبيق الجوال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعمل سلسلة المقاهي الأمريكية“ستاربكس” على تقليص العروض الترويجية والخصومات التي تُقدمها عبر تطبيقها للجوالات كي تُجبر العملاء على دفع السعر الكامل للمنتجات، حسبما أفادت شبكة“سي إن إن”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرئيس التنفيذي الجديد“بريان نيكول” لاستعادة مكانة“ستاربكس” كعلامة تجارية متميزة، وتقليل الضغوط التي يتعرض لها الموظفون الذين يعانون الإجهاد في أوقات العروض الترويجية الكبيرة.
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كانت بوادر هذا التحول في سياسة“ستاربكس” الدعائية في سبتمبر الماضي، حين قررت تقديم نقاط ولاء إضافية على المشتريات التي تتم في أيام الثلاثاء، وخصومات على العديد من المشروبات في أيام السبت.
وذلك بدلاً من الخصومات الكبيرة التي استمرت على مدار عدة أشهر هذا العام، مثل“اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً”، وخصومات 50% على الأسعار.
ولا تُخطط“ستاربكس” لإطلاق عروض ترويجية واسعة النطاق خلال موسم العطلات القادم، وتستهدف بدلاً من ذلك الترويج لمنتجاتها من المشروبات الموسمية بواسطة الإعلانات، وفق“سي إن إن”.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779074
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