82 مليار دولار تتدفق إلى بريطانيا خلال قمة الاستثمار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين لقادة الأعمال العالميين إن ((الوقت قد حان لدعم بريطانيا))، وذلك أثناء استضافته قمة تهدف إلى تأمين الأموال التي تشتد الحاجة إليها لتغذية النمو الاقتصادي بعد الفوضى التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ستارمر لقادة الصناعة إن حكومته العمالية المنتخبة مؤخراً سوف ((تنتزع البيروقراطية التي تعوق الاستثمار)) وتعهد بخفض البيروقراطية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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وأولى رئيس الوزراء أهمية كبيرة لقمة الاستثمار البريطانية. وقالت الحكومة إن القمة ساعدت في جمع 63 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 82 مليار دولار، من الاستثمار الأجنبي في مشاريع المملكة المتحدة، والتي تأمل الحكومة أن تطغى على تراكمها الفوضوي.

ومع ذلك، تم الإعلان عن معظم هذا الاستثمار في وقت سابق.

فاز ستارمر بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو تموز، لكنه شهد انخفاض شعبية حكومته بعد سلسلة من الأخطاء، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته يوغوف مؤخراً أن 18 في المئة فقط من المستجيبين وافقوا على أدائها.

وقال رئيس الوزراء إن تركيزه ((ليس على أيام أو ساعات شبكة الأخبار)) ولكن على ((الفرصة الذهبية)) التي يقدمها انتصاره الانتخابي لتحقيق مهمته المركزية في تنمية الاقتصاد البريطاني.

وقال ستارمر ((الاستثمار في القطاع الخاص هو الطريقة التي نعيد بها بناء بلدنا وندفع طريقنا في العالم. لا تخطئوا، هذه لحظة عظيمة لدعم بريطانيا)).

ووعد بالتخلص من القيود التنظيمية الحالية ((التي تمنعنا من بناء المنازل ومراكز البيانات والمستودعات وموصلات الشبكة والطرق وخطوط القطارات، وما إلى ذلك)).

وأضاف ((سنقوم بإزالة البيروقراطية التي تعيق الاستثمار))، ووعد بأن إدارته ((ستتأكد من أن كل جهة تنظيمية في هذا البلد)) تأخذ النمو ((بجدية كما تفعل هذه الغرفة)).

وقال ستارمر إنه ((عازم على إصلاح علامة بريطانيا التجارية كدولة تجارية منفتحة وواثقة)).

وكشف الوزراء بالفعل عن 24 مليار جنيه إسترليني، أو نحو 31.4 مليار دولار، في مشاريع الطاقة الخضراء، بما في ذلك 12 مليار جنيه إسترليني من قبل شركة إيبردرولا الإسبانية العملاقة و8 مليارات جنيه إسترليني من قبل شركة أورستيد الدنماركية.

وفي إعلانات جديدة أمس الاثنين، أعلنت الشركات الأميركية سايرس وان وسيرفس ناو وكلاود إتش كيو وكور ويف أنها ستنفق 6.3 مليار دولار لبناء مراكز البيانات.

أعلنت مجموعة مطارات مانشستر عن 1.1 مليار جنيه إسترليني لتوسيع مطار ستانستيد.





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