انخفاض خام الحديد بأكثر من 1% إثر مخاوف وفرة الإمدادات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف الطلب الصيني وزيادة صادرات الشركات المحلية، فضلاً عن ارتفاع إمدادات الشركات في الدول الأخرى نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 1.25% إلى 106.25 دولار للطن .
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هذا بعدما ظل خام الحديد يتراجع على مدار عام 2024 بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والأزمة الممتدة في القطاع العقاري هناك، ما دفع المنتجين المحليين لزيادة صادراتهم للأسواق الخارجية.
وعلاوة على ذلك، عززت كبرى شركات التعدين على مستوى العالم إمداداتها على خلفية انخفاض تكلفة إنتاج الطن بدرجة كبيرة عن سعره في أسواق المعاملات الفورية، وفق وكالة“بلومبرج”.
وينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على متابعة نتائج أعمال شركات قطاع التعدين، إذ من المقرر أن تُصدر“بي إتش بي” الأسترالية، و”ريو تينتو” الكندية، و”فالي” البرازيلية تقاريرها المالية هذا الأسبوع.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779072
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