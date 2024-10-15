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انخفاض خام الحديد بأكثر من 1% إثر مخاوف وفرة الإمدادات - جريدة البورصة

10/15/2024 4:37:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف الطلب الصيني وزيادة صادرات الشركات المحلية، فضلاً عن ارتفاع إمدادات الشركات في الدول الأخرى نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 1.25% إلى 106.25 دولار للطن .

موضوعات متعلقة “سيتي بنك” يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب نتائج أعمال الشركات

هذا بعدما ظل خام الحديد يتراجع على مدار عام 2024 بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والأزمة الممتدة في القطاع العقاري هناك، ما دفع المنتجين المحليين لزيادة صادراتهم للأسواق الخارجية.

وعلاوة على ذلك، عززت كبرى شركات التعدين على مستوى العالم إمداداتها على خلفية انخفاض تكلفة إنتاج الطن بدرجة كبيرة عن سعره في أسواق المعاملات الفورية، وفق وكالة“بلومبرج”.

وينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على متابعة نتائج أعمال شركات قطاع التعدين، إذ من المقرر أن تُصدر“بي إتش بي” الأسترالية، و”ريو تينتو” الكندية، و”فالي” البرازيلية تقاريرها المالية هذا الأسبوع.


المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108779072

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