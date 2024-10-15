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المواصفات والجودة: استراتيجيات لإنفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودية

10/15/2024 4:37:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة لديها رؤية واستراتيجيات لإنفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودية.

وأضاف صوفي، في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار:“أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة تعمل على مساعدة المصدرين على فهم أسهل الطرق لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق السعودية”.

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وتابع:“نسعى لاستهداف جميع الأسواق، ونعمل على توفير الدعم اللازم للمصدرين”.

وعقدت الهيئة العامة للمواصفات والجودة ندوة حول الإجراءات الفنية والمعطيات اللازمة لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة دول الخليج والسعودية.

تأتي هذه الندوة في إطار تشجيع الصناعة المصرية على فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق صادراتها.

المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108779071

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