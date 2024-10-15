المواصفات والجودة: استراتيجيات لإنفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة لديها رؤية واستراتيجيات لإنفاذ المنتجات المصرية للسوق السعودية.
وأضاف صوفي، في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار:“أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة تعمل على مساعدة المصدرين على فهم أسهل الطرق لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق السعودية”.
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وتابع:“نسعى لاستهداف جميع الأسواق، ونعمل على توفير الدعم اللازم للمصدرين”.
وعقدت الهيئة العامة للمواصفات والجودة ندوة حول الإجراءات الفنية والمعطيات اللازمة لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة دول الخليج والسعودية.
تأتي هذه الندوة في إطار تشجيع الصناعة المصرية على فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق صادراتها.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108779071
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