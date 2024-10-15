البورصة ترتفع 0.93% بتداولات 763.8 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد ساعة من بدء تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 763.8 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 30553 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1.70% ليصل إلى 3186 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.80% ليصل إلى مستوى 7477 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.23% ليصل لمستوى 37873 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 763.8 مليون جنيه، من خلال تداول 127.2 مليون سهم، بتنفيذ 23 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع منها 106 سهما، وتراجع 8 سهم في حين لم تتغير أسعار 83 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.18 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 27.9 مليون جنيه، و809.6 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 28.7 مليون جنيه.
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