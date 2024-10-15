البورصة ترتفع 0.93% بتداولات 763.8 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد ساعة من بدء تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 763.8 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 30553 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 1.70% ليصل إلى 3186 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.80% ليصل إلى مستوى 7477 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.23% ليصل لمستوى 37873 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 763.8 مليون جنيه، من خلال تداول 127.2 مليون سهم، بتنفيذ 23 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع منها 106 سهما، وتراجع 8 سهم في حين لم تتغير أسعار 83 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.18 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 27.9 مليون جنيه، و809.6 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 28.7 مليون جنيه.