تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين أنها تلقّت في قمة الصحة العالمية في برلين تعهّدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار للفترة 2025-2028.

وقالت المنظمة في بيان إن هذه التعهدات تضاف إلى 300 مليون دولار من المساهمات التي سبق أن تمّ التعهّد بها وفقا لفرانس.

موضوعات“سيتي بنك” يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب نتائج أعمال الشركات انخفاض خام الحديد بأكثر من 1% إثر مخاوف وفرة الإمدادات

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في بيان“ندرك أننا نتقدم بهذا الطلب في وقت يشهد تزاحما للأولويات ومحدودية للموارد. لذا طلبت تعبئة كل الدول الأعضاء وكل الشركاء. كل مساهمة مهمّة”.

وتابع“أشكر جزيلا (المستشار الألماني أولاف) شولتس وفرنسا والنروج، لاستضافة الحدث الليلة، وكذلك قمة الصحة العالمية، وكل الدول والشركاء الذين تعهدوا تقديم مساهمات”.

وأعلن شولتس تعهّد ألمانيا تقديم نحو 400 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك تمويل طوعي جديد بأكثر من 260 مليون دولار.

ولفت المستشار الألماني إلى أنّ“عمل منظمة الصحة العالمية يفيد الجميع”، مشددا على أن الوكالة الأممية بحاجة إلى“تمويل مستدام من أجل التخطيط الواثق والاستجابة المرنة”.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن دولا أخرى أطلقت تعهدات، من بينها 16 بلدا إفريقيا حتى الآن.

وقالت المنظمة إن فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة ومؤسسة غيتس أعلنت نيتها الالتزام بتمويل منظمة الصحة العالمية أو مواصلة ذلك.

وعلى غرار وكالات أممية أخرى، يأتي تمويل منظمة الصحة العالمية إلى حد كبير من مبالغ مخصصة لمشاريع محددة بشروط عدة ولفترة زمنية معينة، غالبا ما تكون قصيرة.

في 26 مايو، أطلقت منظمة الصحة العالمية آلية جديدة لجمع مليارات الدولارات التي تحتاج إليها لتمويل“مستدام ومرن ويمكن التنبّؤ به” لبرنامج عملها للفترة 2025-2028، مع توقعات بأن يتيح هذا التمويل إنقاذ أرواح 40 مليون شخص.

ولتحقيق ذلك، تحتاج المنظمة وفق تقديراتها إلى 11,1 مليار دولار. وتعتبر المنظمة أنه من المضمون تلقيها أكثر من ثلث المبلغ أي أربعة مليارات دولار، بفضل الزيادة المخطط لها في المساهمات القانونية (الإلزامية) للدول الأعضاء.

لذلك تحاول الوكالة جمع 7,1 مليار دولار، وهو المبلغ المتبقي، من خلال مناشدة مجموعة كبيرة من الجهات المانحة، لا سيما المؤسسات.

وتكمن الفكرة الرئيسية من هذه“الجولة الاستثمارية”، التسمية الرسمية للآلية الجديدة، في جمع الأموال في بداية برنامج العمل.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين إن هذه الدورة الأولى“ستتوج” في نوفمبر باجتماع لإعلان المساهمات تستضيفه البرازيل بمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين.





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