قناة السويس يتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يستهدف بنك قناة السويس زيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتصميم حلول مرنة تساهم فى نمو وتطوير خطوات البنك فى الشمول المالى وتقديم خدمات واسعة النطاق.
ويعتزم البنك توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، لتشمل تقديم حلول متطورة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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ويستهدف البنك البدء فى استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء تتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، ما يعزز من تجربة العميل.
ويستهدف بنك قناة السويس إطلاق تطبيقات مستحدثة للهاتف والإنترنت البنكى، لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه، وتقديم خدمات مُتكاملة تُتيح للعملاء الوصول إلى حلول مصرفية مُبتكرة من خلال القنوات الرقمية.
ويسعى البنك لإطلاق تطبيق الهاتف البنكى للعملاء الأفراد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق الإنترنت البنكى للشركات، ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم بصورة سلسلة وآمنة وإدارة التحويلات على مدار الساعة.
وافتتح بنك قناة السويس مقر التحول الرقمى الجديد بمنطقة التجمع الخامس، ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية البنك لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التى يُقدمها لعملائه من الأفراد والشركات، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرتها وكفاءتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى.
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