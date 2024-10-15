قناة السويس يتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف بنك قناة السويس زيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتصميم حلول مرنة تساهم فى نمو وتطوير خطوات البنك فى الشمول المالى وتقديم خدمات واسعة النطاق.

ويعتزم البنك توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، لتشمل تقديم حلول متطورة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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ويستهدف البنك البدء فى استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء تتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، ما يعزز من تجربة العميل.

ويستهدف بنك قناة السويس إطلاق تطبيقات مستحدثة للهاتف والإنترنت البنكى، لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه، وتقديم خدمات مُتكاملة تُتيح للعملاء الوصول إلى حلول مصرفية مُبتكرة من خلال القنوات الرقمية.

ويسعى البنك لإطلاق تطبيق الهاتف البنكى للعملاء الأفراد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق الإنترنت البنكى للشركات، ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم بصورة سلسلة وآمنة وإدارة التحويلات على مدار الساعة.

وافتتح بنك قناة السويس مقر التحول الرقمى الجديد بمنطقة التجمع الخامس، ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية البنك لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التى يُقدمها لعملائه من الأفراد والشركات، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرتها وكفاءتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى.