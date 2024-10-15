سيتي بنك يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عزز“سيتي بنك” احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل، نتيجة مخاطر احتمال تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وفق“بلومبرج”.
رفع محللو البنك في مذكرة بحثية، احتمال حدوث السيناريو إلى 20% بدلاً من 10% سابقاً، وجاء ذلك قبل نشر تقارير تشير إلى أن إسرائيل قد تقتصر في ردها على إيران على أهداف عسكرية.
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استند المحللون إلى تجارب سابقة، مثل تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، كأساس لتعديل التوقعات، مما يعكس“زيادة احتمال أن تشعر السوق بالخوف من تعطل الإمدادات أو تواجه خسائر فعلية مما يؤثر على الأسعار خلال الأشهر المقبلة”.
استبعاد ضرب حقول النفط الإيرانية
أفادت صحيفة“واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد لضرب منشآت عسكرية في إيران، بدلاً من المنشآت النفطية أو النووية.
منذ الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر، تترقب أسواق النفط بشكل خاص الرد الإسرائيلي، خصوصاً أن استهداف منشآت التصدير الإيرانية من شأنه أن يؤثر على السوق ككل.
انخفضت العقود المستقبلية لخام“برنت” بنحو 3% إلى ما يقرب من 75 دولاراً بعد أن خسرت 2% أمس الإثنين، بينما انزلق خام“غرب تكساس” الوسيط إلى ما دون 72 دولاراً للبرميل.
دفعت الاضطرابات الجيوسياسية أسعار النفط للارتفاع ما بين 5 و10 دولارات للبرميل، بسبب زيادة خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط من دول بما في ذلك إيران، وفق وكالة“فيتش”.
تُعد إيران ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة“أوبك”، وضخت في الشهر الماضي نحو 3.3 مليون برميل يومياً، صُدر نصفها تقريباً إلى الخارج، بحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها“بلومبرغ”.
التوقعات الأساسية لأسعار النفط
في المقابل، تظل التوقعات الأساسية لدى البنك أن يسجل خام برنت 74 دولاراً للبرميل في الربع الرابع و65 دولاراً للربع الأول من عام 2025، كون“أساسيات سوق النفط الأساسية ضعيفة”، واحتمال حدوث السيناريو 60%. كما يتوقع البنك ضمن السيناريوهات، أن يسجل سعر النفط 60 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2024 و55 دولاراً خلال الربع الأول من عام 2025.
في إطار متصل، انضمت“أوبك” إلى مجموعة من المنظمات الأخرى التي تتوقع ضعف نمو الطلب على النفط، وخفضت توقعاتها لهذا العام والعام المقبل للشهر الثالث على التوالي.
وفي تقرير بتاريخ 8 أكتوبر، رفع“مورجان ستانلي” توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 5 دولارات إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2024، مقابل 75 دولاراً سابقاً، وفق” بلومبرغ”.
المصدر:
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