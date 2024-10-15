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سيتي بنك يعزز احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل - جريدة البورصة

10/15/2024 4:37:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزز“سيتي بنك” احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل، نتيجة مخاطر احتمال تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وفق“بلومبرج”.

رفع محللو البنك في مذكرة بحثية، احتمال حدوث السيناريو إلى 20% بدلاً من 10% سابقاً، وجاء ذلك قبل نشر تقارير تشير إلى أن إسرائيل قد تقتصر في ردها على إيران على أهداف عسكرية.

موضوعات متعلقة تعهدات تمويلية جديدة بنحو 700 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب نتائج أعمال الشركات انخفاض خام الحديد بأكثر من 1% إثر مخاوف وفرة الإمدادات

استند المحللون إلى تجارب سابقة، مثل تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، كأساس لتعديل التوقعات، مما يعكس“زيادة احتمال أن تشعر السوق بالخوف من تعطل الإمدادات أو تواجه خسائر فعلية مما يؤثر على الأسعار خلال الأشهر المقبلة”.

استبعاد ضرب حقول النفط الإيرانية

أفادت صحيفة“واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد لضرب منشآت عسكرية في إيران، بدلاً من المنشآت النفطية أو النووية.

منذ الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر، تترقب أسواق النفط بشكل خاص الرد الإسرائيلي، خصوصاً أن استهداف منشآت التصدير الإيرانية من شأنه أن يؤثر على السوق ككل.

انخفضت العقود المستقبلية لخام“برنت” بنحو 3% إلى ما يقرب من 75 دولاراً بعد أن خسرت 2% أمس الإثنين، بينما انزلق خام“غرب تكساس” الوسيط إلى ما دون 72 دولاراً للبرميل.

دفعت الاضطرابات الجيوسياسية أسعار النفط للارتفاع ما بين 5 و10 دولارات للبرميل، بسبب زيادة خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط من دول بما في ذلك إيران، وفق وكالة“فيتش”.

تُعد إيران ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة“أوبك”، وضخت في الشهر الماضي نحو 3.3 مليون برميل يومياً، صُدر نصفها تقريباً إلى الخارج، بحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها“بلومبرغ”.

التوقعات الأساسية لأسعار النفط

في المقابل، تظل التوقعات الأساسية لدى البنك أن يسجل خام برنت 74 دولاراً للبرميل في الربع الرابع و65 دولاراً للربع الأول من عام 2025، كون“أساسيات سوق النفط الأساسية ضعيفة”، واحتمال حدوث السيناريو 60%. كما يتوقع البنك ضمن السيناريوهات، أن يسجل سعر النفط 60 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2024 و55 دولاراً خلال الربع الأول من عام 2025.

في إطار متصل، انضمت“أوبك” إلى مجموعة من المنظمات الأخرى التي تتوقع ضعف نمو الطلب على النفط، وخفضت توقعاتها لهذا العام والعام المقبل للشهر الثالث على التوالي.

وفي تقرير بتاريخ 8 أكتوبر، رفع“مورجان ستانلي” توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 5 دولارات إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من عام 2024، مقابل 75 دولاراً سابقاً، وفق” بلومبرغ”.


المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108779065

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