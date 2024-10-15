الزراعة: حصاد 78% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز إنه تم حصاد 78% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز حتى أمس، وذلك في 6 محافظات (الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والغربية والقليوبية).
جاء ذلك في تقرير رئيس قطاع الإرشاد الزراعي حول المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، واطلع عليه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.
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وأضاف عزوز أنه حتى الآن تم كبس حوالي مليون و73 ألف طن من قش الأرز، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 468 ألف طن، وما تم تشوينه 540 ألف طن، مؤكدًا استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، تليها كفر الشيخ، ثم محافظات البحيرة، والشرقية، والغربية والقليوبية على الترتيب.
وأوضح استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي لتلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين.
وتابع أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1665 ندوة إرشادية بالمحافظات الست، كما أنه تم إنتاج أكثر من 7200 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.
وأكد استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم في هذا الشأن.
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