الزراعة: حصاد 78% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز إنه تم حصاد 78% من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز حتى أمس، وذلك في 6 محافظات (الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والغربية والقليوبية).

جاء ذلك في تقرير رئيس قطاع الإرشاد الزراعي حول المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، واطلع عليه الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

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وأضاف عزوز أنه حتى الآن تم كبس حوالي مليون و73 ألف طن من قش الأرز، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 468 ألف طن، وما تم تشوينه 540 ألف طن، مؤكدًا استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، تليها كفر الشيخ، ثم محافظات البحيرة، والشرقية، والغربية والقليوبية على الترتيب.

وأوضح استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي لتلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين.

وتابع أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 1665 ندوة إرشادية بالمحافظات الست، كما أنه تم إنتاج أكثر من 7200 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم في هذا الشأن.