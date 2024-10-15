إسرائيل تواجه نقصا كبيرا في صواريخ منظومات الدفاع الجوي

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - تواجه إسرائيل نقصا كبيرا في منظومات الدفاع الجوي، وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم، الثلاثاء، عن مسؤولين في الصناعات الأمنية وضباط سابقين ومحللين.

وقالت المسؤولة السابقة عن ملف الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأميركية، دانا سترول، إن "مشكلة الذخيرة في إسرائيل جدية، وإذا ردّت إيران على هجوم إسرائيل وانضم حزب الله إليها، فستواجه الدفاعات الجوية الإسرائيلي مشكلة كبيرة".

وأضافت سترول أن كمية الصواريخ الاعتراضية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل "ليست غير محدودة".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تزويد أوكرانيا وإسرائيل بالوتيرة نفسها. لقد وصلنا إلى نقطة تحول".

وقال مدير عام الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، إن العاملين يعملون بورديات على مدار الساعة من أجل الحفاظ على وتيرة الإنتاج.

وأضاف أن "قسما من خطوط الإنتاج لدينا تعمل 24 ساعة يوميا وعلى مدار سبعة أيام أسبوعيا. وهدفنا هو الإيفاء بكافة تعهداتنا".

وأشار ليفي إلى أن المدة المطلوبة لصنع صاروخ اعتراض "ليست مسألة أيام. وليس سرا أننا بحاجة إلى تجديد المخزون".

ووفقا للصحيفة، فإنه خلال مواجهة الهجوم الإيراني، في نيسان/أبريل الماضي، تمكنت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، من اعتراض 99% من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بينما كان تراجع ذلك خلال الهجوم الإيراني الأخير، مطلع الشهر الجاري.

وحسب الباحث السابق في وزارة الأمن الإسرائيلية، إيهود عيلام، فإنه "في هجوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، ساد شعور بأن الجيش الإسرائيلي احتفظ بصواريخ (منظومة الدفاع الجوي) حيتس لاحتمال إطلاق رشقة صاروخية أخرى باتجاه تل أبيب" بعد الرشقة التي أطلقتها والتي شملت 180 صاروخا باليستيا.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، أول من أمس، بأن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى الضباط المخولين بالموافقة على استخدام ذخائر ثقيلة في الحرب على غزة والعدوان المتصاعد على لبنان، وذلك في ظل تراجع مخزون الذخيرة وفرض عدد من الدول حظرًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.