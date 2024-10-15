أوكتا للاستثمار تستثمر 3.35 مليار جنيه لإقامة وتشغيل 660 غرفة فندقية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة“أوكتا للاستثمار الفندقى” لضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 3.35 مليار جنيه على مدار العامين الحالى والمقبل، بهدف التوسع فى قطاع المنشآت السياحية
وإقامة وتشغيل 660 غرفة فندقية جديدة.
قال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة“أوكتا” ومجموعة“الدرة للاستثمار السياحى”، إن الشركة أطلقت علامة“كيميت” لتضم تحت مظلتها الفنادق المقرر افتتاحها تباعًا بمجرد الانتهاء من إنشاءات بعضها وإعادة إحلال وتجديد البعض الآخر، فضلًا عن الانتهاء من إسناد عقود الإدارة والتشغيل.
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أضاف فاروق لـ”البورصة”، أنه من المقرر افتتاح أول فنادق المجموعة خلال الشهر الجارى بمنطقة وسط البلد، ويليه تباعًا افتتاحات أخرى حتى نهاية العام الجارى، مع استكمال باقى الافتتاحات فى العام المقبل.
ويقع أول فندق تابع للمجموعة بميدان طلعت حرب، والبالغ إجمالى استثماراته نحو 100 مليون جنيه ضختها الشركة، وتعتبر نتاج تعاون استثمارى“مصرى – سعودى – سورى”.
وتابع فاروق:“يعتبر هذا الفندق أصغر فنادق المجموعة، حيث استحوذت عليه الشركة بحق الانتفاع، ومن المقرر أن يتبع تصنيفه فئة 3 إلى 4 نجوم ويضم 60 غرفة فندقية متنوعة ما بين أجنحة وغرف، كما يضم ناديا صحيا يشمل ساونا وجاكوزى، ومطاعم وكافيه لتلبية كافة احتياجات النزلاء من الخدمات”.
وقال إن“أوكتا” وقعت تعاقد مع مجموعة“مارسيليا” المالكة لشركة“إكس يو” لإدارة الفنادق، لتتولى الأخيرة إدارة كافة الفنادق التابعة للمجموعة.
وتعتزم مجموعة“أوكتا” افتتاح فندقها التالى فى مصر الجديدة، بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 100 غرفة ويتبع تصنيف 4 نجوم.
وأوضح فاروق، أنه جارى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بفندق آخر تابع للمجموعة سيتم افتتاحه قريبًا ويقع فى محافظة الجيزة، ويبلغ حجم استثماراته 1.5 مليار جنيه بإجمالى طاقة فندقية 250 غرفة. اقرأ أيضا:“أوكتا للفنادق” تستثمر 100 مليون جنيه لافتتاح فندق بوسط القاهرة
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح فندق آخر بوسط البلد أيضًا، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه وبطاقة استيعابية تصل إلى 250 غرفة تابعة لتصنيف 4 نجوم.
وقال فاروق:“نستهدف وجود منتج فندقى سياحى متنوع يشمل كافة الخدمات خاصة فى منطقة وسط البلد، والتى تتميز بموقع جاذب للرواد على مدار العام بدون توقف أو الاعتماد على موسم معين وكذلك تعمل طوال ساعات اليوم”.
وأضاف أن شركته تعتزم التوسع فى الوحدات الفندقية تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة عدد الغرف الفندقية لجذب واستيعاب عدد أكبر من السياح الوافدين للمقصد المصرى”.
وأوضح فاروق، أن الشركة تتفاوض للحصول على فندق فى مدينة الشيخ زايد بمساحة أرض تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تتم أعمال الإنشاءات على مساحة 3 آلاف متر والباقى مخصص للخدمات.
وأشار إلى أن“أوكتا” تمتلك شركة مقاولات خاصة لتنفيذ مشاريعها الفندقية، لافتًا إلى أن هناك فنادق تمتلكها الشركة وأخرى حصلت عليها كحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
وقال إن مصر لديها مقومات سياحية جاذبة بدءًا من تطوير البنية التحتية والطرق بمعايير دولية بما يدعم سهولة التنقل بين المحافظات السياحية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار.
وأضاف أن تشجيع الاستثمار السياحى يساهم فى زيادة الدخل الوارد من العملة الأجنبية، بجانب أن القطاع السياحى يخدم أكثر من 70% من المجالات الخدمية بالدولة المرتبطة بالقطاع سواء النقل، العمالة، شركات السياحة والخدمات الفندقية والمطاعم بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح فاروق أن الشركة تدرس الحصول على محفظة أراضٍ فى العين السخنة لإقامة مشروعات فندقية سياحية خلال الفترة المقبلة. افتتاح 3 مطاعم جديدة باستثمارات 20 مليون جنيه
وقال إن“أوكتا للمطاعم” تستهدف أيضًا التوسع بأفرعها خلال العام الجارى لتضيف إلى محفظتها 3 أفرع جديدة بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تتوزع الأفرع الجديدة للمطاعم على مناطق الشيخ زايد، والتجمع الخامس، وكورنيش النيل، بينما تمتلك الشركة 3 أفرع حتى الآن فى وسط البلد، ومدينة نصر، والتجمع الخامس.
يذكر أن شركة“أوكتا للمطاعم” تأسست فى عام 2022، وتوسعت بحجم أعمالها لتنتقل إلى الاستثمار الفندقى، وتمتلك مجموعة فنادق“كيميت”، بينما تأسست شركة الدرة للسياحة فى عام 1983 وتعمل فى مجالات السياحة الأجنبية والمحلية، والنقل وحجز الطيران.
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