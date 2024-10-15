أوكتا للاستثمار تستثمر 3.35 مليار جنيه لإقامة وتشغيل 660 غرفة فندقية

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“أوكتا للاستثمار الفندقى” لضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 3.35 مليار جنيه على مدار العامين الحالى والمقبل، بهدف التوسع فى قطاع المنشآت وإقامة وتشغيل 660 غرفة فندقية جديدة.

قال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة“أوكتا” ومجموعة“الدرة للاستثمار السياحى”، إن الشركة أطلقت علامة“كيميت” لتضم تحت مظلتها الفنادق المقرر افتتاحها تباعًا بمجرد الانتهاء من إنشاءات بعضها وإعادة إحلال وتجديد البعض الآخر، فضلًا عن الانتهاء من إسناد عقود الإدارة والتشغيل.

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أضاف فاروق لـ”البورصة”، أنه من المقرر افتتاح أول فنادق المجموعة خلال الشهر الجارى بمنطقة وسط البلد، ويليه تباعًا افتتاحات أخرى حتى نهاية العام الجارى، مع استكمال باقى الافتتاحات فى العام المقبل.

ويقع أول فندق تابع للمجموعة بميدان طلعت حرب، والبالغ إجمالى استثماراته نحو 100 مليون جنيه ضختها الشركة، وتعتبر نتاج تعاون استثمارى“مصرى – سعودى – سورى”.

وتابع فاروق:“يعتبر هذا الفندق أصغر فنادق المجموعة، حيث استحوذت عليه الشركة بحق الانتفاع، ومن المقرر أن يتبع تصنيفه فئة 3 إلى 4 نجوم ويضم 60 غرفة فندقية متنوعة ما بين أجنحة وغرف، كما يضم ناديا صحيا يشمل ساونا وجاكوزى، ومطاعم وكافيه لتلبية كافة احتياجات النزلاء من الخدمات”.

وقال إن“أوكتا” وقعت تعاقد مع مجموعة“مارسيليا” المالكة لشركة“إكس يو” لإدارة الفنادق، لتتولى الأخيرة إدارة كافة الفنادق التابعة للمجموعة.

وتعتزم مجموعة“أوكتا” افتتاح فندقها التالى فى مصر الجديدة، بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 100 غرفة ويتبع تصنيف 4 نجوم.

وأوضح فاروق، أنه جارى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بفندق آخر تابع للمجموعة سيتم افتتاحه قريبًا ويقع فى محافظة الجيزة، ويبلغ حجم استثماراته 1.5 مليار جنيه بإجمالى طاقة فندقية 250 غرفة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح فندق آخر بوسط البلد أيضًا، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه وبطاقة استيعابية تصل إلى 250 غرفة تابعة لتصنيف 4 نجوم.

وقال فاروق:“نستهدف وجود منتج فندقى سياحى متنوع يشمل كافة الخدمات خاصة فى منطقة وسط البلد، والتى تتميز بموقع جاذب للرواد على مدار العام بدون توقف أو الاعتماد على موسم معين وكذلك تعمل طوال ساعات اليوم”.

وأضاف أن شركته تعتزم التوسع فى الوحدات الفندقية تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة عدد الغرف الفندقية لجذب واستيعاب عدد أكبر من السياح الوافدين للمقصد المصرى”.

وأوضح فاروق، أن الشركة تتفاوض للحصول على فندق فى مدينة الشيخ زايد بمساحة أرض تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تتم أعمال الإنشاءات على مساحة 3 آلاف متر والباقى مخصص للخدمات.

وأشار إلى أن“أوكتا” تمتلك شركة مقاولات خاصة لتنفيذ مشاريعها الفندقية، لافتًا إلى أن هناك فنادق تمتلكها الشركة وأخرى حصلت عليها كحق انتفاع لمدة 10 سنوات.

وقال إن مصر لديها مقومات سياحية جاذبة بدءًا من تطوير البنية التحتية والطرق بمعايير دولية بما يدعم سهولة التنقل بين المحافظات السياحية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار.

وأضاف أن تشجيع الاستثمار السياحى يساهم فى زيادة الدخل الوارد من العملة الأجنبية، بجانب أن القطاع السياحى يخدم أكثر من 70% من المجالات الخدمية بالدولة المرتبطة بالقطاع سواء النقل، العمالة، شركات السياحة والخدمات الفندقية والمطاعم بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح فاروق أن الشركة تدرس الحصول على محفظة أراضٍ فى العين السخنة لإقامة مشروعات فندقية سياحية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن“أوكتا للمطاعم” تستهدف أيضًا التوسع بأفرعها خلال العام الجارى لتضيف إلى محفظتها 3 أفرع جديدة بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تتوزع الأفرع الجديدة للمطاعم على مناطق الشيخ زايد، والتجمع الخامس، وكورنيش النيل، بينما تمتلك الشركة 3 أفرع حتى الآن فى وسط البلد، ومدينة نصر، والتجمع الخامس.

يذكر أن شركة“أوكتا للمطاعم” تأسست فى عام 2022، وتوسعت بحجم أعمالها لتنتقل إلى الاستثمار الفندقى، وتمتلك مجموعة فنادق“كيميت”، بينما تأسست شركة الدرة للسياحة فى عام 1983 وتعمل فى مجالات السياحة الأجنبية والمحلية، والنقل وحجز الطيران.