ريبلوكس لمواد البناء المعاد تدويرها تستهدف 2 مليون جنيه مبيعات فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ريبلوكس الناشئة، العاملة فى مجال مواد البناء المعاد تدويرها، زيادة مبيعاتها إلى 2 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، ما يعادل 65 ألف طوبة.

قال أحمد البابلى، مؤسس شركة ((ريبلوكس))، إنَّ الشركة تنتج طوبة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهى طوبة خفيفة الوزن وسهلة الفك والتركيب، ويتم تركيبها دون مواد لاصقة كالمكعبات ولها ملمس نهائى، فلا تحتاج إلى أعمال التشطيبات، وتستخدم فى الأعمال الإنشائية الخفيفة كالبيوت الصغيرة، والكرفانات، وغيرها من الحوائط والأثاث.

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وأضاف ((البابلى)) لـ((البورصة))، أن حجم المبيعات التى حققتها الشركة، خلال العام الماضى، بلغ 480 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف القيام بأول جولة تمويلية لها، خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح أن عدد العملاء بالشركة حالياً يصل إلى 40 عميلاً بنسبة نمو بلغت 14.5%، مقارنة بالعام الماضى، مشيرا

إلى أن الشركة تتعامل مع عملاء من الأفراد والشركات بتعاقدات قصيرة الأجل لبناء أثاث وبيوت صغيرة الحجم.

وقال ((البابلى))، إن الشركة تعمل ضمن 3 محاور، هى: تصنيع الأثاث، وتصنيع الأكشاك بالمعارض العقارية، والجانب الأكاديمى من خلال إقامة ورش عمل لطلاب كلية الهندسة بمختلف الجامعات وتعريفهم بمنتج الشركة.

وأضاف أن شركة ((ريبلوكس)) تستعد للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى المقرر عقده فى القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الشركة تركز من خلال منتجها على 3 أفكار رئيسية، والتى تتمثل فى إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، وإعادة التوظيف، بحيث تتيح للعميل استخدام المنتج بعدة أشكال مع ضمان عمر افتراضى أكبر للمنتج.

وقال إن وحدة البناء التى يصنعها المنتج قابلة للفك والتركيب، وتتميز بأنها لا يوجد بها هادر، أو مخلفات لأنها قابلة للنقل، بالإضافة إلى أنها مصنعة من خامات قابلة لإعادة الاستخدام بنسبة 100%؛ حيث يتم استخدام نوع بلاستيك قابل لإعادة التدوير.

وأضاف ((البابلى))، أن الشركة تستورد أنواع بلاستك مفلترة من تجار محليين، ويتم تصنيعها بمصنع الشركة، ويتم إنتاج حوالى 8 آلاف متر فى السنة.

وأوضح أن وحدة البناء التى تصنعها الشركة يمكن استخدامها لشغل المساحات الفارغة لسهولة الفك والتركيب والنقل، وإعادة تصميم المكان.

وقال إنَّ شركة ((ريبلوكس)) شاركت فى مسابقة تحدى التكنولوجيا العقارية ((Egypt Proptech Challenge)) والتى عقدت خلال النخسة الأخيرة من معرض سيتى سكيب العقارى فى شهر سبتمبر الماضى، وحصلت الشركة على المركز الأول ما منحها 3 أماكن فى النسخة المقبلة من سيتى سكيب.

وأضاف أن المسابقة تُعد الأولى من نوعها للشركات الناشئة فى مصر، وتم تصميمها بهدف عرض الحلول المبتكرة فى قطاع العقارات، حيث وفرت منصة حصرية للشركات الناشئة لتقديم أفكارها أمام جمهور من المستثمرين، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال.

وأوضح ((طارق))، أن التواجد فى ((سيتى سكيب)) كان فرصة جيدة لعرض منتجات الشركة، لافتاً إلى أن الشركة سوف تركز فى الفترة القادمة على المشاركة بالمعارض العقارية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت التصنيع فى عام 2018، وتم تنفيذ مشاريع فى مجالات مختلفة كالقطاع العقارى، وقطاع المعارض، وقطاع الأثاث، وبجانب القطاعات الثلاثة السابقة كان للشركة تواجد فى القطاع الأكاديمى من خلال محاضرات وورش عمل لطلبة الهندسة المعمارية فى جامعات مختلفة، منها الجامعة الأمريكية، والجامعة الألمانية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة دمياط، لتعليم الطلبة البناء باستخدام ((ريبلوكس)).

وقال إن ((ريبلوكس)) حصلت فى عام 2022 على حقوق الملكية الفكرية وتسجيل ابتكارها كنموذج صناعى فى مجال الإنشاء والبناء داخل مصر.

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