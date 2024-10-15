ريبلوكس لمواد البناء المعاد تدويرها تستهدف 2 مليون جنيه مبيعات فى 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة ريبلوكس الناشئة، العاملة فى مجال مواد البناء المعاد تدويرها، زيادة مبيعاتها إلى 2 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، ما يعادل 65 ألف طوبة.
قال أحمد البابلى، مؤسس شركة ((ريبلوكس))، إنَّ الشركة تنتج طوبة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وهى طوبة خفيفة الوزن وسهلة الفك والتركيب، ويتم تركيبها دون مواد لاصقة كالمكعبات ولها ملمس نهائى، فلا تحتاج إلى أعمال التشطيبات، وتستخدم فى الأعمال الإنشائية الخفيفة كالبيوت الصغيرة، والكرفانات، وغيرها من الحوائط والأثاث.
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وأضاف ((البابلى)) لـ((البورصة))، أن حجم المبيعات التى حققتها الشركة، خلال العام الماضى، بلغ 480 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف القيام بأول جولة تمويلية لها، خلال النصف الأول من العام المقبل. “ريبلوكس” تتعامل بتعاقدات قصيرة الأجل لبناء الأثاث والبيوت الصغيرة
وأوضح أن عدد العملاء بالشركة حالياً يصل إلى 40 عميلاً بنسبة نمو بلغت 14.5%، مقارنة بالعام الماضى، مشيرا
إلى أن الشركة تتعامل مع عملاء من الأفراد والشركات بتعاقدات قصيرة الأجل لبناء أثاث وبيوت صغيرة الحجم.
وقال ((البابلى))، إن الشركة تعمل ضمن 3 محاور، هى: تصنيع الأثاث، وتصنيع الأكشاك بالمعارض العقارية، والجانب الأكاديمى من خلال إقامة ورش عمل لطلاب كلية الهندسة بمختلف الجامعات وتعريفهم بمنتج الشركة.
وأضاف أن شركة ((ريبلوكس)) تستعد للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى المقرر عقده فى القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل. 3 أفكار رئيسية فى منتج الشركة
وأوضح أن الشركة تركز من خلال منتجها على 3 أفكار رئيسية، والتى تتمثل فى إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، وإعادة التوظيف، بحيث تتيح للعميل استخدام المنتج بعدة أشكال مع ضمان عمر افتراضى أكبر للمنتج.
وقال إن وحدة البناء التى يصنعها المنتج قابلة للفك والتركيب، وتتميز بأنها لا يوجد بها هادر، أو مخلفات لأنها قابلة للنقل، بالإضافة إلى أنها مصنعة من خامات قابلة لإعادة الاستخدام بنسبة 100%؛ حيث يتم استخدام نوع بلاستيك قابل لإعادة التدوير.
وأضاف ((البابلى))، أن الشركة تستورد أنواع بلاستك مفلترة من تجار محليين، ويتم تصنيعها بمصنع الشركة، ويتم إنتاج حوالى 8 آلاف متر فى السنة.
وأوضح أن وحدة البناء التى تصنعها الشركة يمكن استخدامها لشغل المساحات الفارغة لسهولة الفك والتركيب والنقل، وإعادة تصميم المكان.
وقال إنَّ شركة ((ريبلوكس)) شاركت فى مسابقة تحدى التكنولوجيا العقارية ((Egypt Proptech Challenge)) والتى عقدت خلال النخسة الأخيرة من معرض سيتى سكيب العقارى فى شهر سبتمبر الماضى، وحصلت الشركة على المركز الأول ما منحها 3 أماكن فى النسخة المقبلة من سيتى سكيب. “أوكتا للاستثمار” تستثمر 3.35 مليار جنيه لإقامة وتشغيل 660 غرفة فندقية
وأضاف أن المسابقة تُعد الأولى من نوعها للشركات الناشئة فى مصر، وتم تصميمها بهدف عرض الحلول المبتكرة فى قطاع العقارات، حيث وفرت منصة حصرية للشركات الناشئة لتقديم أفكارها أمام جمهور من المستثمرين، وخبراء الصناعة، ورواد الأعمال.
وأوضح ((طارق))، أن التواجد فى ((سيتى سكيب)) كان فرصة جيدة لعرض منتجات الشركة، لافتاً إلى أن الشركة سوف تركز فى الفترة القادمة على المشاركة بالمعارض العقارية.
وأشار إلى أن الشركة بدأت التصنيع فى عام 2018، وتم تنفيذ مشاريع فى مجالات مختلفة كالقطاع العقارى، وقطاع المعارض، وقطاع الأثاث، وبجانب القطاعات الثلاثة السابقة كان للشركة تواجد فى القطاع الأكاديمى من خلال محاضرات وورش عمل لطلبة الهندسة المعمارية فى جامعات مختلفة، منها الجامعة الأمريكية، والجامعة الألمانية، وجامعة مصر الدولية، وجامعة دمياط، لتعليم الطلبة البناء باستخدام ((ريبلوكس)).
وقال إن ((ريبلوكس)) حصلت فى عام 2022 على حقوق الملكية الفكرية وتسجيل ابتكارها كنموذج صناعى فى مجال الإنشاء والبناء داخل مصر.
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