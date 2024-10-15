القطاع الخاص يستحوذ على 70% من حجم أعمال ((اتحاد المقاولين العالمية))

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد طارق، المدير التنفيذى لمنطقة أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC)، إن الشركة تنفذ حالياً أعمالاً موزعة على 20 عقداً مختلفاً لمقاولات مشروعات فى السوق المصرى.

أضاف ((طارق)) لـ((البورصة))، أن المشروعات تتضمن ((فورسيزون مدينتى))، ومشروع سيتى جيت بمدينة القاهرة الجديدة، وماونتن فيو ICITY، ومشروع أبراج 205 أفدنة فى مدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى مشروعات العلمين الجديدة ومبانٍ إدارية فى العاصمة الإدارية، من ضمنها مقر الشركة المصرية للاتصالات.

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وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة تقارب 70% من حجم أعمال الشركة، والنسبة المتبقية لمشروعات القطاع الحكومى.

وأشار إلى أن حجم أعمال شركة اتحاد المقاولين العالمية فى مصر يمثل نحو 10% من إجمالى حجم أعمال الشركة على مستوى العالم، وتابع: ((إلا أن تواجد الشركة فى مصر يتخطى المشروعات المحلية، حيث نعمل كمكتب إقليمى لإدارة أعمال الشركة فى أنحاء القارة السمراء، كما نقدم خدمات الدعم الفنى والهندسى لجميع مشروعات الشركة فى منطقة الخليج وآسيا)).

وقال ((طارق))، إنَّ شركة اتحاد المقاولين العالمية تأسست منذ نحو 72 عاماً لتصبح اليوم من كبرى شركات التشييد والبناء فى مجالات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمبانى، وبدأت عملها فى مصر منتصف الثمانينيات من خلال مكتب إقليمى يضم مصر ودول شمال أفريقيا لأعمال المقاولات.

وأضاف أن الشركة تعمل، حالياً، على تنفيذ مشروعات فى مصر، وليبيا، والجزائر، وموزمبيق، وبوتسوانا، ونيجيريا، وغينيا، وساحل العاج، كما تدرس فرصاً فى موريتانيا، وتونس، وإثيوبيا، والمغرب.

وأوضح ((طارق))، أن حجم أعمال الشرك عالمياً خلال 2023 بلغ 3.54 مليار دولار، وتستهدف الشركة الوصول بحجم أعمالها إلى 4 مليارات دولار خلال 2024.

وقال إن قائمة مشروعات الشركة فى مصر تضم فنادق سانت ريجيس وشيراتون هليوبوليس، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بإجمالى 8400 ميجاوات من محطات إنتاج الكهرباء منذ عام 2002، منها محطة كهرباء شمال القاهرة ((1)) و((2))، والنوبارية ((1)) و((2))، ومحطة العين السخنة، ومحطة جنوب حلوان، ومحطة طاقة شمسية فى الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات.

وأضاف أن الشركة تعمل، أيضاً، فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إدارة فعالة لنفايات البناء وتقليل البصمة الكربونية.

وأوضح ((طارق))، أن الحكومة تقوم بالتركيز حالياً بشكل كبير جداً على مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ حيث تعمل الدولة على خطة كبيرة للتوسع بالمشروعات الخاصة به، وهو ما سينعكس على إقبال الشركات والمؤسسات للتعاقد على مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة القادمة.

وتابع: ((تعد شركة CCC من أولى الشركات التى بدأت بالفعل العمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة العربية من خلال التواجد فى مشروع نيوم بالسعودية)).

وأشار إلى أن الطرق والبنية التحتية والمطارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المشروعات التى تنفذها الشركة فى إفريقيا، وتليها باقى أعمال المقاولات الأخرى، بينما تتصدر المبانى الفاخرة قائمة مشروعات الشركة حالياً فى السوق المصرى.

وقال إن الشركة تعاقدت على تنفيذ أعمال بنية تحتية فى شرق وغرب ليبيا بمدن درنة وبنى غازى، بالإضافة إلى مشروعات فى الجزائر ونيجيريا وساحل العاج، كما تم إسناد مشروع فى دولة رواندا بالشراكة مع شركات أخرى لبناء أكبر مطار دولى فى وسط أفريقيا.

وأضاف ((طارق))، أن سياسة الشركة فى الحصول على التسهيلات البنكية تعتمد على تمويلات منفصلة لكل مشروع كوحدة مالية مستقلة، دون الحصول على تسهيلات بنكية لمجمل المشروعات.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المشروعات التى تنفذها الشركة تعتمد فى تمويلها على الملاءة المالية الخاصة بها، والنسبة الأكبر من التسهيلات البنكية تخصص لصالح خطابات الضمان الخاصة بالمشروعات.

وقال إن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع التطوير العقارى المصرى خلال السنوات القادمة، قبل اتخاذ القرار النهائى بتطوير مشروعات عقارية.

وأضاف أن الأزمات التى واجهت شركات المقاولات خلال السنوات الماضية أثبتت أن سياسة التحوط ليست الحل الوحيد لتجنب الأزمات، ولكن يجب البحث عن علاقات تعاقدية متزنة يكون العميل فيها على قدر من المعرفة بمخاطر التضخم وفرص توفير العملة الأجنبية لتوفير المواد الخام المستوردة.

وأوضح أنه أثناء التعاقد يتم التفاوض على آليات للتحوط مثل معدلات تعديل الأسعار وبنود تحمى من تغيرات القوانين واللوائح، والاتفاق على مسئولية تدبير التمويلات الدولارية عند الحاجة لها لتجنب التعثر أو توقف المشروعات.

وحول تصدير المقاولات المصرية، قال ((طارق))، إن الفرص الاستثمارية لشركات المقاولات المصرية فى الخارج كبيرة فى ظل الخبرة التى اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بجميع المجالات.

وأضاف أن الدولة منحت شركات المقاولات تدريباً وخبرة للعمل فى الأسواق الخارجية لتعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال تصدير نشاط المقاولات، كما أن الجهات الحكومية تساعد شركات المقاولات على التنسيق مع الجهات الخارجية للحصول على عقود مقاولات جديدة خارج مصر.