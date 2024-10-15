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مئات المتظاهرين يغلقون بورصة نيويورك للمطالبة بحظر الأسلحة على إسرائيل وتنديدا بحرب الإبادة على قطاع غزة

10/15/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN – أغلق مئات المتظاهرين مدخل "بورصة نيويورك"، صباح اليوم الثلاثاء، للمطالبة بحظر الأسلحة على إسرائيل، وتنديدا بحرب الإبادة على قطاع غزة.

ويرى النشطاء أنه كلما اشتدت الحرب على غزة كلما ارتفعت أسهم الشركات المصنعة للأسلحة، مثل (Raytheon, Lockheed Martin).

وتمكن النشطاء الذين يتبعون لمنظمة (Jewish Voice for Peace) من تقييد أجسامهم بالسلاسل في الأبواب، والأسوار المحيطة في البورصة، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقال العشرات منهم.

وطالب النشطاء (اليهود الذين يرفضون الصهيونية) بوقف بيع الأسلحة إلى "اسرائيل"، حيث رفعوا لافتات تطالب الحكومة الأميركية بتقديم المساعدات إلى "ادارة الطوارئ الفيدرالية، وليس الإبادة الجماعية"، في إشارة الى عدم تقديم إدارة الرئيس جو بايدن الدعم المطلوب لضحايا إعصار "ميلتون" الذي ضرب فلوريدا والسواحل الشرقية الأسبوع الماضي، في حين تقديم المزيد من المليارات لدولة الاحتلال.

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