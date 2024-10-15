معاصر الزيتون تفتح أبوابها وسعر التنكة 90-110 دنانير

MENAFN - Khaberni) خبرني -أكد نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمد النجداوي، جاهزية معاصر الزيتون في المملكة لاستقبال اعتبارا من الثلاثاء، وتثبيت أجور المعاصر دعما للمزارعين.





وحذر النجداوي خلال مؤتمر صحفي الاثنين، من الانجرار وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التي تروج لزيت مغشوش بأسعار منخفضة لا تتجاوز 50 دينارا، موضحا أن سعر تنكة الزيت من المصادر الموثوقة يتراوح بين 90 و110 دنانير .





من جهته، دعا نائب النقيب قاسم الروسان إلى شراء الزيت من المصادر الرسمية المرخصة، مطالبا الجهات الأمنية بإنزال أشد العقوبة على ضعاف النفوس ممن يتعمدون غش الزيت وخداع المواطن.





وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، إن عدد معاصر الزيتون في الأردن، يبلغ 147، وطاقتها الإنتاجية تغطي حاجة السوق مرة ونصف، مشيرا إلى أنه لا تغيير على أجرة عصر الزيتون هذا العام والبالغة 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج من المعصرة.





وأشار العمري إلى أن موسم عصر زيت الزيتون مدته 3 أشهر، يبدأ من الثلاثاء وينتهي في آخر كانون الأول من كل عام، حيث تبدأ المعاصر العمل أولا في مناطق الأغوار وشفا الأغوار ومن ثم بعد تاريخ الأول من تشرين الثاني تبدأ معاصر المناطق الوسطى ومن ثم يتم الانتقال في شهر 11 إلى المناطق الجبلية، وذلك استنادا إلى مدى انتشار وتوزيع أشجار الزيتون في الأردن.









مع بدء موسم قطف الزيتون في منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وتدفقه إلى المعاصر لإنتاج الزيت وتوريده للأسواق، يُنصح المستهلكون بالحذر من شراء زيت مغشوش بزيوت أخرى، أو مخلوط بمواد غير طبيعية.





وأجمع مزارعون ومختصون أن قلة معرفة وخبرة مستهلكين تساعد البعض على التلاعب في زيت الزيتون، مستغلين أوضاع الناس الاقتصادية الصعبة.





مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قالت لـ "المملكة" في وقت سابق، إن غش الزيت يكون من خلال طريقتين.





"الأولى خلط زيت الزيتون بزيت نباتي معد للطهي مع إضافة مواد غير طبيعية وملونات، بعد عصر كمية من أوراق الزيتون فيها لإعطاء الزيت طعم حرورة في أول الحلق، كالزيت الأصلي،" بحسب المديرية.





أما في الطريقة الثانية، "فيستعاض فيها عن زيت الزيتون الأصلي بزيت نباتي للطهي، مع إضافة مواد لجعله يشبه الزيت الأصلي."





ووضحت المديرية، أن التلاعب في زيت الزيتون "يتركز في محافظات الشمال، والزرقاء"، مبينا أن خلط الزيت يتم في مشاغل ومنازل تستخدم وتستأجر لهذه الغاية، "بعيدا عن الأنظار".





تضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء حالات الغش بفضل شكاوى مستهلكين، أو حين يراجع هؤلاء المؤسسة لفحص زيت الزيتون قبل أو بعد الشراء.





وتحتوي كل تنكة على 16 كيلو غراما من زيت الزيتون. في حالة غشها، تصبح مكوناتها 15 كيلو غراما زيت نباتي للطهي، وكيلو من زيت الزيتون، بحسب مختصين.





مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، حذر أن طرق غش زيت الزيتون تشمل خلطه بمواد تهدد صحة المستهلك.





"قد يخلط الزيت بمواد كيميائية وأصباغ تشكل خطرا على صحة الإنسان،" يقول العوران، الذي دعا المستهلكين إلى شراء الزيت مباشرة من المزارعين أو المعاصر المرخصة.





"أحيانا لا يستطيع المستهلك تمييز الزيت الأصلي من المغشوش بسبب تعدد وتطور أساليب الغش،" يضيف العوران.





صفات سلبية





المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرت سابقاً صفات سلبية لزيت الزيتون تظهر عند التقييم الحسي له وهي طعم العفن، وطعم الرطوبة، والطعم المعدني، وطعم الخل، والطعم الترابي، ونكهة ماء الزيبار، ونكهة الخيار.





وينجم طعم العفن عن التخمر اللاهوائي نتيجة حفظ الزيتون في أكياس مكدسة فوق بعضها البعض قبل استخراج الزيت منه، أما طعم الرطوبة يظهر نتيجة تخزين الزيتون في جو رطب لأيام عدة.





وينتج الطعم المعدني عن اتصال الزيت مع أسطح المعادن لفترة طويلة خلال عملية استخراج الزيت في المعصرة وأحيانا ينجم عن حفظ الزيت في عبوات معدنية غير مطلية.





"نصائح"





المؤسسة نصحت المستهلكين بتجنب الشراء عن طريق الإعلانات مجهولة المصدر، مع التأكيد على الشراء بسعر يتوافق مع سعر السوق، وعدم الاعتماد على اللون في شراء الزيت كونه لا يُشكل معيارا لجودة الزيت .





ونصحت المؤسسة بشراء عبوات زيت تحمل بطاقات بيان تشير إلى اسم المعصرة وعنوانها وتاريخ العصر، وفحص العبوات عند شراء كميات كبيرة.





وذكرت المؤسسة أنه يُفضل استخدام عبوات الصفائح المعدنية المطلية من الداخل بدلاً من العبوات البلاستيكية.





المؤسسة أطلقت في وقت سابق حملة "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك"، حددت فيها 4 مختبرات معتمدة لإجراء الفحوصات الكيميائية لزيت الزيتون، وهي مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية.