الأمم المتحدة: غوتيريش يسعى لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- قال متحدث أممي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يواصل سعيه من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى.

جاء ذلك في رد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على سؤال مراسل الأناضول، عن ما إذا كانت إدانة غوتيريش الأطراف ودعوتهم إلى حماية المدنيين كافية، وفيما إذا كان عليه أن يتخذ موقفا أقوى.

وأفاد دوجاريك أن غوتيريش وفريقه يضغطون باستمرار لإنهاء الصراع.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وأضاف: "الأمين العام يسعى لوقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى".

وأكد دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل هذه الجهود "بإصرار".

وفي السياق، لفت إلى أن موظفي الأمم المتحدة الميدانيين زاروا ساحة مستشفى شهداء الأقصى بعد الهجوم الإسرائيلي أمس، وذكر أن حوالي 40 عائلة تضررت من الهجوم.

وفجر الاثنين، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب نحو 40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.

وأوضح دوجاريك أن 8 منظمات إغاثة إنسانية تواصل استعداداتها لتقديم الدعم.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين في الهجوم إلى المنشآت الطبية القريبة، مؤكدا أن هناك العديد من الجرحى.

وذكر أن المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية وانخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الأخيرة، وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية.