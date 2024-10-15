البنك الأهلي السعودي يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة والسادسة من برنامج "رُوَّاد الأهلي"

(MENAFN
- SNB) أحتفل البنك الأهلي السعودي مؤخراً بتخريج الدفعة الخامسة والسادسة من برنامج "رُوَّاد الأهلي" والذي يستهدف استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة وإعدادهم لقيادة مستقبل القطاع المصرفي، وذلك تعزيزاً لأحد أولوياته الإستراتيجية بأن يكون "الخيار الأول للموظفين".
جاء ذلك خلال تكريم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان وتسليمه الشهادات للخريجين، متمنياً لهم التوفيق ومتطلعاً إلى مساهماتهم وإبداعاتهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية. وأشار السدحان إلى أن برنامج رُوَّاد الأهلي يُعتبر أحد أبرز البرامج التأهيلية على مستوى القطاع المالي السعودي ويستهدف صناعة قادة مستقبليين لمشاركة البنك رحلة التحول وإحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف "إن بناء وتنمية المواهب القيادية الشابة هو توجُّه إستراتيجي في البنك الأهلي السعودي"، موضحاً أن البرنامج يُسهم في الإعداد لجيل ثانٍ من القادة السعوديين بهدف ضمان استمرارية أعمال البنك وتحقيقه لأهدافه.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ حسن حماد أن برنامج رُوَّاد الأهلي يقدم فرص تطويرية في مختلف التخصصات، مُصممة بكفاءة عالية للخريجين عبر برامج متقدمة ورحلة تدريبية عملية وعلمية ثرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين هارفارد وكابلان، وذلك من أجل بناء بيئة عمل خصبة ومحفزة على الإنجاز والابتكار بما يجعله الخيار الأول للخريجين المتميزين لبدء حياتهم المهنية والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية.
يشار إلى أن "البرنامج استقطب أعداد كبيرة من الخريجين المميزين المتقدمين للبرنامج، حيث تم اختيار أفضل المرشحين منهم في الدفعات السابقة بناء على معايير المؤهل العلمي والقدرات والكفاءات واجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية". الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي يضع ضمن أولوياته في مجال الموارد البشرية رفع كفاءة الأداء لجميع موظفيه والالتزام بالتطوير المستمر لبيئة عمله مما يضمن تطوير الخدمات والبرامج المقدمة لعملائه. ويعتبر "رُوَّاد الأهلي" امتداداً لمجموعة البرامج التدريبية التي تقدم فرص تطويرية مُصممة بعناية.
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