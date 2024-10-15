Bugatti Tourbillon الجديدة تتألّق بظهورها الأول في الدوحة

(MENAFN
- Performance Communications) الشرق الأوسط)، 14 أكتوبر2024 - قدّمت Bugatti، التي تحتلّ موقع القمّة في مجال الفخامة والأداء بعالم السيارات، طرازها الخارق الأحدث المعروف باسم Bugatti Tourbillon في سوق الشرق الأوسط. وتتميّز هذه السيارة البديعة بكونها تستمر بحمل إرث Bugatti العريق القائم على توفير مستويات لا تُضاهى من الأداء والحِرَفية الراقية، مما يعزّز موقعها كالمصنِّع الرائد دولياً للسيارات الفخمة. وتم الكشف عن Bugatti Tourbillon خلال مناسَبة حصرية في قطر، والتي تشكّل محطّة ملائمة جداً للإطلاق الكبير لهذه التحفة الفنّية الاستثنائية بعالم السيارات في المنطقة.
منطقة تتميّز بالفخامة الراقية والتقدير الكبير للسيارات الخارقة
لطالما كان الشرق الأوسط سوقاً أساسياً بالنسبة إلى Bugatti، حيث وجدت السيارات الخارقة مقراً لها لدى بعض أبرز جامعي وعشّاق السيارات في العالم. ولقد أصبحت الآن هذه المنطقة، المعروفة بتقديرها لعناصر الفخامة والابتكار والتميّز في عالم السيارات، موطناً لابتكار Bugatti الأحدث، ألا وهو Bugatti Tourbillon. ويشكّل ظهور السيارة للمرّة الأولى في قطر لحظة هامّة في سوق السيارات الراقية جداً في المنطقة، مما يعزّز أكثر روابط Bugatti العميقة مع عملاء الشرق الأوسط.
تقديم Bugatti Tourbillon: قمّة الأداء العالي
يحوي قلب Bugatti Tourbillon عملاً هندسياً متطوّراً جداً، وهو يتمثّل بمحرّك V16 حديث سعة 8.3 ليتر رباعي الشواحن التوربينية، ويولّد طاقة هائلة تبلغ 1,800 حصان. وبالتالي، فإن هذه السيارة الخارقة تشكّل مصدر قوّة يُمكِن الاعتماد عليه كلّياً، إذ يتيح مستويات لا تُنافَس من التسارع وكذلك الأمر فيما يتعلّق بسرعة القيادة. ضمن هذا السياق، تتمتّع Bugatti Tourbillon بسرعة قصوى تبلغ 445 كلم/س، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الإنتاجية في العالم.
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