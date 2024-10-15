"تداول" توافق على انتقال أسهم "برغرايززر" إلى السوق الرئيسية

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 14 أكتوبر 2024: وافقت تداول السعودية على طلب شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 35 مليون ريال وبعدد أسهم 35 مليون سهم، ما سيتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين بما يعزز خطط النمو والتوسع لدى برغرايززر التي يزيد عدد فروعها عن 100 فرع في مختلف أنحاء المملكة.
وقال محمد الرويغ رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" إن "انتقال برغرايززر إلى السوق الرئيسية سيتيح توسيع قاعدة المستثمرين في أسهم الشركة، وبالتالي يفتح أمامنا آفاق النمو الطموح داخليًا وخارجيًا واستكشاف فرص منح الامتياز التجاري في السعودية وخارجها للتوسع بشكل أسرع."
واضاف الرويغ "ان نموذج عمل الشركة اثبت فعاليته للتأقلم على معظم معطيات السوق والإستمرار في خلق ميزة تنافسية تضع برغرايززر في مكان متقدم عن المنافسين".
وقال محمد القعود، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "سوق مطاعم الوجبات السريعة في المملكة كبير ومستمر في النمو مدعوما بسلوكيات المستهلك والفئة الديموغرافية المستهدفة، وأيضاً رؤية 2030 التي ساهمت في زيادة الأنشطة السياحية والترفيهية وجميعها محفزات تدعم فرص النمو. كذلك، برغرايززر شركة سعودية لديها تطلعات نمو طموحة وتتنافس مع شركات محلية و عالمية بفضل تموضعها وعروض البيع القوية لديها والتي ما تزال تثبت فعاليتها بعد 15 عامًا من انطلاق الشركة"، وتابع "سوف يحفزنا الانتقال إلى السوق الرئيسية على توسيع عروضنا الفريدة من خلال الابتكار بناءً على وضعنا القوي الجديد، والعمل على نشر علامتنا التجارية في الأسواق الخارجية أيضًا."
وبنهاية النصف الأول من العام الجاري 2024، ارتفعت أرباح برغرايززر إلى 6.7 مليون ريال، مقارنة بأرباح 3.3 ملايين ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى مدى الخمس سنوات الماضية ارتفعت مبيعات الشركة 150%.
وتعد برغرايززر التي انطلقت في عام 2009، أكبر سلسلة لتقديم البرغر الطازج في السعودية، وأسهمها مدرجة في السوق الموازية "نمو" منذ عام 2021. وأغلق سهم الشركة يوم الأحد مرتفعًا بنسبة 29.98% إلى 14.48 ريال، وبقيمة سوقية 506.80 مليون ريال.
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