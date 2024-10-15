«جي دبليو سي» تدعم الاتحاد القطري لألعاب البليارد

(MENAFN
- Gwclogistics) أكتوبر 2024 \ الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توقيع عقد رعاية وشراكة مع الاتحاد القطري لألعاب البليارد لمدة عام.
وقع على الاتفاقية كل من: السيد ماثيو كيرنز نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جي دبليو سي" والسيد محمد الرمزاني رئيس الاتحاد القطري لألعاب البليارد.
وأعرب السيد ماثيو كيرنز نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جي دبليو سي" عقب التوقيع عن سعادته بالشراكة بين الجانبين والتي تمثل دعما وطنيا للاتحاد القطري لألعاب البليارد والرياضة الوطنية بشكل عام وسيكون لها مردود إيجابي الأمر الذي يمهد الطريق لإنجاح أنشطة الاتحاد المستقبلية كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تباشر الشركة تنفيذها والتي تستهدف دعم الرياضة انطلاقا من اهتمامها بالعنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وهو ما تجسده الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، المتعلقة بالتنمية البشرية.
وتركز شركة جي دبليو سي على تنويع مبادرات المسؤولية الاجتماعية لتشمل الرياضة والشباب والتعليم والثقافة وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال، بهدف المساعدة على تطوير بيئة مستدامة تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي وتسمح للمواهب أن تزدهر.
وأشار كيرنز إلى أن "جي دبليو سي" تستهدف المساهمة في ترسيخ مكانة دولة قطر الرياضية عالميا من خلال دعم حزمة من الأنشطة الرياضية حيث نجحت الدولة خلال الفترة الماضية في استضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى وأبرزها مونديال كأس العالم 2022 إلى جانب تطوير بنية تحتية رياضية متكاملة الأمر الذي جعلها عاصمة الرياضة في العالم.
ومن جانبه أبدى السيد محمد الرمزاني رئيس الاتحاد القطري لألعاب البليارد سعادته بتوقيع عقد الرعاية قائلاً: نفخر بالشراكة مع شركة جي دبليو سي التي تمثل نموذجا للدعم الوطني المقدم من شركات القطاع الخاص للرياضة القطرية وتساهم في إنجاح أنشطة الاتحاد معربا عن أملة في استمرار الشراكة بين الجانبين في مختلف البطولات التي ينظمها الاتحاد فضلا عن دعم لاعبي البليارد والسنوكر الذين يشاركون في مختلف البطولات الخارجية.
وأشاد الرمزاني بجهود شركة جي دبليو سي النابع من دورها الوطني والمتمثل في رعاية ودعم الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها دولة قطر معربا عن أمله في أن تمثل الشراكة بين الجانبين ثمرة للمزيد من التعاون المشترك وهو ما سينعكس إيجابا على تطوير رياضة البليارد والسنوكر في قطر وترسيخ مكانة قطر الرياضية دوليا .
وحققت شركة "جي دبليو سي" نجاحا كبيرا في كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال 2022 بوصفها أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي للمونديال فيما ساهم قسم الفعاليات الرياضية في تقديم الخدمات اللوجستية لأكبر الفعاليات الرياضية المنعقدة في دولة قطر منذ عام 2006 وحتى الآن من خلال الشبكة اللوجستية واسعة النطاق التي تتمتع بها والتي تؤهلها لتشغيل عمليات شاملة، من نقطة الدخول إلى نقطة الاستخدام بكفاءة منقطعة النظير، فضلا عن سهولة الوصول إلى شبكة من مكاتب الشحن المتنوعة والكبرى حول العالم.
وتعتبر «جي دبليو سي» واحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة وتقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد كما أنها أكبر شركة خاصة تعنى بإنشاء المحطات اللوجستية في المنطقة، حيث قامت بتشييد بنى تحتية لوجستية بمعايير عالمية تمتد على مساحة تفوق 4 ملايين متر مربع، وتخدم العملاء المحليين والعالميين. وتقوم بشكل دائم بالتوسّع وإبرام اتفاقيات إدارة للبنى التحتية اللوجستية.
وتتنوع الخدمات المقدمة من خلال هذه المناطق من إدارة سلاسل التوريد، إلى تقديم الخدمات للعملاء في العديد من القطاعات كطرف ثالث ورابع، بالإضافة إلى المواقع اللوجستية المخصصة لقطاعات معينة مثل تلك التي تخدم قطاع النفط والغاز في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعية.
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