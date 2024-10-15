(MENAFN
- Circulate pr) أعلنت سامانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري تتخذ من دبي مقرًا لها وحائزة على عددٍ من الجوائز المرموقة، عن شراكةٍ مع دار إيلي صعب "ELIE SAAB Masion"، العلامة التجارية العالمية والمرموقة، لإطلاق مشروع عقاري فاخر في جزر المالديف. ويضم المشروع الجديد "SAMANA Ocean Views Interiors by ELIE SAAB" 190 وحدة، بما في ذلك الفيلات الشاطئية والفيلات المائية والشقق السكنية والشقق السكنية المُرفق بها حمام سباحة خاص.
أصبحت جزر المالديف، بفضل شواطئها البكر ومياهها الفيروزية، الوجهة المفضلة لعشاق الخصوصية والفخامة والهدوء في قلب الطبيعة الساحرة. ومع إطلاق مشروع "سامانا أوشن فيوز" بتصاميم داخلية من إبداع إيلي صعب، ستقدم المالديف تجربة سكنية فاخرة تتناغم مع جمال بيئتها الطبيعية الخلابة، وتتميز هذه المساكن بالتصاميم الفاخرة التي عُرفت بها علامة "ELIE SAAB Masion"، حيث تجمع بين الأناقة العصرية وفخامة كلاسيكية تتحدى الزمن.
سيُعرض المشروع كجزء من مجموعة الأوتوغراف من سامانا، التي تتميز بتقديم أرقى وسائل الراحة مع لمسات فنية استثنائية بتصاميم إيلي صعب. سيقدم المشروع تجربة فريدة تتجاوز التوقعات، حيث تتناغم تصاميم المساكن مع البيئة الطبيعية المحيطة، متكاملة مع الرؤية الفنية المميزة وأسلوب الحياة الفاخر الذي تعكسه تصاميم إيلي صعب.
وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: "تغمرنا السعادة لشراكتنا مع المصمم العالمي إيلي صعب، إذ يُعد هذا المشروع أكبر توسع دولي لشركة سامانا للتطوير العقاري خارج الإمارات. سيتجلى في المشروع انسجام مميز بين أسلوب إيلي صعب الفريد والتزام سامانا بتقديم مشاريع مستدامة وعالية الجودة. كما سيضم المشروع مساكن فاخرة، ومرافق وخدمات عالمية المستوى، إلى جانب إطلالات رائعة على المحيط الهندي."
وقال ماسيميليانو فيراري، الرئيس التنفيذي لشركة "Corporate Brand Maison"، الحاصلة على الترخيص العالمي لعلامة "ELIE SAAB Masion": "ستضم التصميمات الداخلية لـ Ocean Views مجموعة أثاث وديكورات منزلية من ELIE SAAB Maison، مصنوعة ببراعة إيطالية استثنائية، حيث تم تصميم كل قطعة بفهم عميق للبيئة المالديفية، مما يضمن تناغماً راقياً وجودة استثنائية تنسجم بشكل مثالي مع سحر المالديف".
وأضاف إيلي صعب جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلي صعب: "تتيح لنا شراكتنا مع سامانا للتطوير العقاري توسيع حضور علامتنا التجارية لأسلوب الحياة الفاخرة إلى واحد من أكثر الوجهات المذهلة في العالم، حيث تُعد جزر المالديف، بجمالها الطبيعي، المكان المثالي لعرض رؤيتنا التصميمية. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتقديم تجارب معيشية فاخرة واستثنائية، مصممة خصيصًا لتتناغم مع هذه الجنة الاستوائية الفريدة".
ووقع اتفاقية الشراكة عمران فاروق وماسيميليانو فيراري وإيلي صعب جونيور في 28 سبتمبر 2024، في باريس، في صالة عرض دار إيلي صعب " ELIE SAAB Maison".
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