stc تطلق "وعيك يحميك" لنشر الوعي بسرطان الثدي

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 14 أكتوبر 2024:
أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، أحدث حملاتها للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان "وعيك يحميك" بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي للدعوة إلى الكشف المبكر بما يضمن الوقاية من المرض.
وتعكس المبادرة التزام stc المستمر بتعزيز الصحة في المجتمع بما يتماشى مع إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية. حيث تتألف الحملة من عدد من االفعاليات التي تنطلق بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض وذلك طوال شهر أكتوبر. ويأتي إطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي كمبادرة سنوية تطلقتها stc لنشر الوعي حول المرض والتعريف باهمية المبادرة بالكشف المبكر.
هذا العام، تعاونت stc مع مع رابطة الأورام الكويتية التي تأسست عام 2005 و التي تندرج تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية. و تسعى الرابطة الى نشر التوعية و تعزيز جودة الرعاية الصحية و التوعوية لمرضى السرطان و مقدمين الرعاية الصحية في الكويت. و يتماشى هدف الرابطة مع حملة stc السنوية للتوعية بسرطان الثدي و زيادة الوعي الصحي بما يعزز صحة مجتمعنا من خلال شراكات مجتمعية فاعلة بين الجهات و المؤسسات الخاصة و الهيئات الحكومية. و من خلال تعاوننا مع رابطة الأورام الكويتية ستنشر stc محتوى تثقيفيا عن طريق أطباء مختصين على قنواتها الرقمية لتعزيز الوعي وتقديم نصائح صحية تتعلق بمرض سرطان الثدي.
وسوف تشمل أنشطة الحملة تحديات مختلفة ستُقام في The Athlete's Foot في الأفنيوز، إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، بما يتماشى مع إطار مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركتين إذ تعتبران الصحة واللياقة البدنية من الركائز الأساسية في استراتيجيتهما المستدامة.
وبالإضافة إلى أنشطتها الخارجية، نظمت stc فعالية توعوية خاصة للموظفات بالتعاون مع مستشفى عالية الدولي. وضمت الفعالية متخصصين من مستشفى عالية الدولي الذين قدموا للموظفات رؤى قيمة تتعلق بالكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية. كما اتيح للموظفات فرصة المشاركة في الفحوصات الصحية الخاصة التي يجريها المستشفى، فضلاً عن تلقي كوبونات لتصوير اشعة الماموجرام مجانًا.
وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc، "يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي أحد الحملات التوعوية الأساسية التي يتم تنظيمها في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لدينا. ونحن سعداء بإطلاق حملتنا الجديدة جنباً إلى جنب مع شركاء النجاح مثل رابطة الأورام الكويتية ومستشفى عالية الدولي وشركة علي عبد الوهاب المطوع. "
وأشارت الجاسم ان حملة هذا العام تهدف إلى التأكيد على دورنا كشركة رائدة مسؤولة تكرس جهودها نحو تعزيز الوعي الصحي بما يعزز صحة مجتمعنا، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحملة اثرا ايجابياً ومستداماً يمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات استباقية في المحافظة على صحتهم".
وأضافت: "بصفتنا شركة رائدة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإننا نقدر أهمية نشر الوعي حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على المجتمع. وهذا يتماشى أيضًا مع استراتيجياتنا للمسؤولية المجتمعية ورؤية الاستدامة، حيث نطمح بنشاط إلى خدمة مجتمعنا من خلال البرامج والمبادرات التثقيفية التي تعمل على تثقيف وتمكين الأفراد.
وأختتمت الجاسم: "نعتقد أنه من واجبنا كشركة ضمن القطاع الخاص أن نقوم بدورنا المسؤول تجاه المجتمع وأن نساهم في توعية افراده بطرق متنوعة. ومع ذلك، نتطلع إلى استضافة مختلف شرائح المجتمع للمشاركة في المبادرات المختلفة التي ستقام في إطار حملتنا، وسنستمر في تنظيم مبادرات مماثلة مدفوعة بقضايا ذات أهمية كجزء من إطار المسؤولية المجتمعية لدينا".
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