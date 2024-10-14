إطلاق الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي في سد حتّا

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2024: تنتظر عشاق المغامرات أجواء حماسية مميزة مع افتتاح باب التسجيل في الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمزمع إطلاقه يوم السبت 2 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2024.
وسيكون المشاركون من محترفين أو حتى هواة أو ممن يمارسون هذه الرياضة لأول مرة على موعد مع يوم مميز من المتعة واللياقة البدنية في سد حتا ضمن هذا التحدي، حيث سيمارسون الرياضة لمدة 30 دقيقة، وسيعزّزون من لياقتهم البدنية بطريقة ممتعة ومختلفة.
وفي ضوء الإقبال الكبير على الدورة الافتتاحية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والذي وصل عدد المشاركين فيه إلى 1000 شخص، تعتبر دورة هذا العام فرصة للمهتمين بحجز أماكن لتحسين لياقتهم البدنية، حيث تتضمن جلسات تدريبية مدتها 45 دقيقة للبالغين و30 دقيقة للأطفال من هم 6 سنوات فما فوق، والتي لا توفّر تمارين بدنية فحسب، بل تعتبر احتفالاً جماعياً بروح القوة والتعاون. ويمكن للمبتدئين أن يتعلموا الأساسيات، في حين يمكن للمتدربين من ذوي الخبرة أن يتحدّوا مهاراتهم وقدراتهم في جبال حتا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع المشاركين إضافة بعد آخر لمغامرتهم المائية واكتشاف مياه حتا الصافية من خلال المشاركة في جولة الكاياك ولمدة ساعة مجانية التي تعتبر من الأنشطة الجديدة لهذا العام والمتاحة على أساس أولوية التسجيل. يسمح بالمشاركة لمن هم 17 عاماً فما فوق لاستخدام قارب الكاياك الفردي، بينما يسمح لمن هم أقل من 17 عاماُ من استخدام القارب المزدوج برفقة شخص بالغ.
كما يشمل التحدي جلسات تدريب للأطفال واليافعين في أجواء عائلية ممتعة تتيح للمتدربين الصغار فرصة تطوير مهاراتهم في بيئة آمنة وممتعة وداعمة، والحصول على شهادات تقدير للاحتفاء بتطور أدائهم. وتحت إشراف مدربين معتمدين، سيتزايد شعور الأطفال بالثقة أثناء تلك الجلسات وسيستمتعون بتجربة لا مثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر التحدي الجماعي فرصة لتواصل المشاركين معاً، والعمل مع المحترفين ضمن نشاط يجمع بين اللياقة البدنية وروح الفريق، مما يعزز الشعور بالألفة والتعاون والمحبة. ومع انتهاء اليوم، يمكن للمشاركين الانضمام إلى جلسة يوغا عند غروب الشمس حيث ستقام تحت إشراف مدربين محترفين, وستوفر هذه التجربة الفريدة الفرصة للاسترخاء والتفكير وتحقيق حالة من التوازن والانسجام مع اطلالة خلابة لحتا وجبالها.
وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يُعد تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دليلاً على التزام دبي المستمر بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط للجميع. أسعدنا كثيراً الإقبال الكبير على المشاركة في العام الماضي، من مبتدئين ومحترفين، ونهدف هذا العام إلى تعزيز هذه التجربة في حتا التي تتميز بمناظرها الخلابة. ولا تقتصر هذه الفعاليات على تسليط الضوء على الطبيعة الرائعة لمنطقة حتا كوجهة رياضية وسياحية فقط، بل تدفعنا أيضاً نحو تحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في مجتمع أكثر صحة ونشاطاً".
ومن جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "كان تحدي دبي للتجديف والذي أقيم للمرة الأولى في العام الماضي حدثاً مميزاً حيث جسّد اهتمام مجتمعنا المتزايد باللياقة البدنية في الهواء الطلق، وذلك من خلال تعزيز معنى أبعد للثقافة الرياضة الشاملة وترسيخ التزام مستدام بالصحة واللياقة والعافية. وفي دورة هذا العام، سنواصل هذا النجاح، وتجسيد ما تمثله دبي من ابتكار وإبداع من خلال تقديم أسلوب فريد للسكان والزوار على حد سواء، لممارسة الرياضة وتبني نمط حياة نشط يستمر معهم لمراحل متقدمة بعد تحدي دبي للياقة".
ولتسهيل المشاركة تم توفير حافلات مجانية لنقل المشاركين من مركز دبي التجاري العالمي إلى سد حتا، مما يجعل الوصول إلى الفعالية أكثر سهولة وراحة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ألواح التزلج والقوارب مجاناً خلال يوم الإنطلاق، وما على المشاركين إلا أن يشاركوا ويظهروا حماسهم وحس المغامرة لديهم. ويوفر تحدي دبي للتجديف، أو جولة الكاياك هادئة، أو الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلاب، لتكون فرصة مثالية لعيش تجربة لياقة مميزة وقضاء أجمل الأوقات في حتا.
أما من يتطلعون إلى مزيد من التحدي، فيمكنهم تمديد إقامتهم في حتا، وعيش مغامرات جديدة مع مجموعة متنوعة من الأنشطة الرائعة في الهواء الطلق، ومنها رمي الرمح، والرماية بالبندقية الهوائية. بالإضافة إلى عرض حصري للأصدقاء والعائلة مقابل 99 درهماً فقط للشخص الواحد للمشاركين في التحدي، والذي يشمل الدخول إلى مسار الحبال المرتفعة، ومسار الحبال للأطفال، والرماية، وتسلق الجدران، والممشى الشبكي. كل ما عليهم فعله هو إظهار التسجيل في تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي للاستمتاع بهذا العرض. ويمكنهم أيضاً الاستفادة من تمديد ساعات والاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل الرماية، ورمي الفأس، وتسلق الجدران، كما يستقبل منتزه حتا للمغامرات الجوية زواره حتى الساعة 9 مساءً. ولإضافة المزيد من الأجواء المميزة، ستتواجد عربات طعام في موقع التحدي لتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات الشهية مثل المأكولات المحلية والإيطالية والأمريكية لتكون تجربة ممتعة في أحضان حتا.
وللراغبين في قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، ستتوفر مناطق للتخييم، وفنادق، ومساكن للإيجار عبر منصة Airbnb، بالإضافة إلى تأجير معدات الشواء، لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة ومليئة بالمغامرات في حتا.
وتنظم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع منطقة حتا وحتا كاياك؛ والشريك الرسمي: ماي دبي؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
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