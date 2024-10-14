بريطانيا: التدريبات العسكرية الصينية تهدد بتصعيد خطر في مضيق تايوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 14 - 10 (كونا) –- أعربت بريطانيا عن قلقها حيال التدريبات العسكرية التي اعلنت عنها الصين اليوم الاثنين في المياه المحيطة بتايوان محذرة من انها تهدد بتصعيد الخطر في مضيق تايوان والذي قالت انه يحظى بأهمية تجارية عالمية.
وقال الخارجية البريطانية في بيان ان "قضية تايوان يمكن تسويتها على يد الجانبين عبر الحوار البناء وبدون التهديد باستخدام القوة او القسر" مضيفا "لا ندعم اي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم".
وأضاف البيان "ندعو الى ضبط النفس وتجنب اي أعمال إضافية قد تقوض السلام والاستقرار".
من جانبها قالت الصين انها تهدف بهذه التدريبات الى "ردع القوى الانفصالية الساعية الى استقلال الجزيرة".
وتتزامن التدريبات مع تصاعد التوتر بين الصين وتايوان إثر موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية الى تايوان بقيمة 567 مليون دولار.
وانفصلت تايوان عن الصين بعد حرب أهلية في عام 1949 لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. (النهاية)
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