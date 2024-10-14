الجزائر تفوز على توغو وتتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم
رسميا لنهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم 2025 التي ستقام بالمغرب عقب فوزه على مضيفه التوغولي بنتيجة (1 - 0) مساء اليوم الاثنين على ملعب (كيغي) بالعاصمة التوغولية (لومي) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة الألماني رامي بن سبعيني في الدقيقة 18 عن طريق ضربة جزاء ليضمن بذلك مشاركة منتخب
بلاده في نهائيات امم إفريقيا للمرة ال21 في تاريخه.
وعقب هذا الانتصار الرابع على التوالي رفع المنتخب الجزائري رصيده في صداره الترتيب العام للمجموعة الخامسة إلى 12 نقطة متقدما على منتخب غينيا الاستوائية (7 نقاط) وتوغو في المركز الثالث بنقطتين فيما تأتي ليبيريا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وستقام الجولتان الأخيرتان خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل حيث يتنقل منتخب الجزائر إلى (مالابو) لمواجهة غينيا الاستوائية برسم الجولة الخامسة قبل استضافة منتخب ليبيريا في الجولة الاختتامية من التصفيات.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بالمغرب. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN14102024000071011013ID1108778478
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