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الجزائر تفوز على توغو وتتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

10/14/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم 2025 التي ستقام بالمغرب عقب فوزه على مضيفه التوغولي بنتيجة (1 - 0) مساء اليوم الاثنين على ملعب (كيغي) بالعاصمة التوغولية (لومي) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة الألماني رامي بن سبعيني في الدقيقة 18 عن طريق ضربة جزاء ليضمن بذلك مشاركة منتخب بلاده في نهائيات امم إفريقيا للمرة ال21 في تاريخه.
وعقب هذا الانتصار الرابع على التوالي رفع المنتخب الجزائري رصيده في صداره الترتيب العام للمجموعة الخامسة إلى 12 نقطة متقدما على منتخب غينيا الاستوائية (7 نقاط) وتوغو في المركز الثالث بنقطتين فيما تأتي ليبيريا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وستقام الجولتان الأخيرتان خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل حيث يتنقل منتخب الجزائر إلى (مالابو) لمواجهة غينيا الاستوائية برسم الجولة الخامسة قبل استضافة منتخب ليبيريا في الجولة الاختتامية من التصفيات.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بالمغرب. (النهاية)

م ر / م م ج




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